Η Φενερμπαχτσέ πλήρωσε 500.000 ευρώ σε παίκτρια για να παίξει δύο αγώνες
SPORTS
Η Μπριάνα Στιούαρτ πληρώθηκε 250.000 για μπόνους υπογραφής και αλλά τόσα για να αγωνιστεί στο Final 6 της Euroleague γυναικών την οποία η Φενέρ κατέκτησε στον τελικό με τη Γαλατάσαραϊ

1 ΣΧΟΛΙΟ
Ένα από τα πιο εντυπωσιακά deals στην ιστορία του ευρωπαϊκού μπάσκετ γυναικών έφερε στο προσκήνιο η Φενέρμπαχτσε, πληρώνοντας μισό εκατομμύριο ευρώ για τη συμμετοχή της Μπριάνα Στιούαρτ σε μόλις δύο αγώνες.

Η Αμερικανίδα σούπερ σταρ ενίσχυσε την τουρκική ομάδα αποκλειστικά στο Final 6 της Euroleague, υπογράφοντας συμβόλαιο που περιλάμβανε 250.000 ευρώ για τη συμμετοχή της και άλλα 250.000 ως μπόνους κατάκτησης του τίτλου, αφού οι Τούρκοι την κατέκτησαν για τρίτη συνεχόμενη σεζόν νικώντας την Γαλατά στον τελικό.

Η επένδυση απέδωσε, καθώς η Φενέρ έφτασε μέχρι το τρόπαιο με την Στιούαρτ να σκοράρει συνολικά στα δύο ματς 12 πόντους, ωστόσο το οικονομικό μέγεθος της συμφωνίας έχει ήδη ανοίξει συζήτηση για τα νέα δεδομένα που διαμορφώνονται στο ευρωπαϊκό μπάσκετ.

Είναι χαρακτηριστικό πως το ποσό που εισέπραξε η Στιούαρτ για δύο παιχνίδια προσεγγίζει συμβόλαια ολόκληρης σεζόν στην Ευρώπη, ακόμη και για παίκτριες του κορυφαίου επιπέδου.

Η Στιούαρτ συγκαταλέγεται στις κορυφαίες μπασκετμπολίστριες όλων των εποχών στις ΗΠΑ, έχοντας στο ενεργητικό της πληθώρα ομαδικών και ατομικών διακρίσεων.

Έχει κατακτήσει τέσσερα πρωταθλήματα NCAA με το Κονέκτικατ και τρία πρωταθλήματα στο WNBA, χτίζοντας μια καριέρα που λίγες αθλήτριες μπορούν να συγκρίνουν.

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο έχει σηκώσει τρεις φορές το τρόπαιο της Euroleague, ενώ με την Εθνική ομάδα των ΗΠΑ έχει κατακτήσει τρία χρυσά Ολυμπιακά μετάλλια και τρία παγκόσμια πρωταθλήματα.

Κλείσιμο

Final: Galatasaray Cagdas Faktoring v Fenerbahce Opet | Full Game Highlights | EuroLeague Women 2026
Thema Insights

Η Mapei Hellas έχει τη λύση για κάθε κατασκευαστική πρόκληση

Με μια τεράστια γκάμα εξειδικευμένων προϊόντων που εκτείνεται σε 24 βασικές σειρές, η Mapei Hellas δεν προσφέρει απλώς χημικά και δομικά προϊόντα για την κατασκευή. Προσφέρει τη βεβαιότητα ότι το έργο σας θα ολοκληρωθεί σωστά και θα αντέξει στον χρόνο.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

