Σικάγο Μπουλς: Τέλος μετά από έξι σεζόν ο Μπίλι Ντόνοβαν
Μπίλι Ντόνοβαν Σικάγο Μπουλς NBA

Σικάγο Μπουλς: Τέλος μετά από έξι σεζόν ο Μπίλι Ντόνοβαν

Ο 60χρονος προπονητής αποφάσισε να αποχωρήσει από τον πάγκο των Σικάγο Μπουλς τονίζοντας ότι είναι μια κίνηση προς το συμφέρον της ιστορικής ομάδας

Σικάγο Μπουλς: Τέλος μετά από έξι σεζόν ο Μπίλι Ντόνοβαν
Την αποχώρησή του από τον πάγκο των Σικάγο Μπουλς γνωστοποίησε ο Μπίλι Ντόνοβαν, λίγες ημέρες μετά την ολοκλήρωση των υποχρεώσεων της ομάδας στη φετινή σεζόν του ΝΒΑ.

Ο 60χρονος προπονητής ανέλαβε την τεχνική ηγεσία των «ταύρων» το 2020 και αποχωρεί μετά από έξι χρόνια, παρότι είχε οψιόν στο συμβόλαιό του να συνεχίσει και την επόμενη περίοδο. Όπως ξεκαθάρισε ο ίδιος σε δήλωσή του, «... αποφάσισα να αποχωρήσω, ώστε να επιτρέψω να ξεκινήσει η διαδικασία αναζήτησης (σ.σ. νέου προπονητή). Πιστεύω ότι είναι προς το συμφέρον των Μπουλς να επιτρέψουν στον νέο επικεφαλής να διαμορφώσει το επιτελείο του όπως θεωρεί σωστό. Η ευγνωμοσύνη μου προς την κοινότητα και τον οργανισμό είναι μόνιμη».

Ο Ντόνοβαν, ο οποίος υπήρξε θρύλος του κολεγιακού μπάσκετ και δύο φορές πρωταθλητής με το Πανεπιστήμιο της Φλόριντα, μεταπήδησε στο NBA το 2015, αναλαμβάνοντας τους Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ, όπου έμεινε μία πενταετία. Το 2020 μετακόμισε στο Σικάγο, όπου κατέγραψε συνολικά 226 νίκες και 256 ήττες, καταφέρνοντας μόνο μία φορά (την περίοδο 2021-22) να προκριθεί στα πλέι-οφ. Τη φετινή σεζόν, οι Μπουλς κατέγραψαν το χειρότερο ρεκόρ τους σε αυτή την εξαετία (31-51) και κατετάγησαν 12οι στην Ανατολική Περιφέρεια.

Thema Insights

Η Mapei Hellas έχει τη λύση για κάθε κατασκευαστική πρόκληση

Με μια τεράστια γκάμα εξειδικευμένων προϊόντων που εκτείνεται σε 24 βασικές σειρές, η Mapei Hellas δεν προσφέρει απλώς χημικά και δομικά προϊόντα για την κατασκευή. Προσφέρει τη βεβαιότητα ότι το έργο σας θα ολοκληρωθεί σωστά και θα αντέξει στον χρόνο.

