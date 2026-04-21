Η απάντηση του Φουρνιέ στις αιχμές του Ναν: «Το να υποτιμάς κάποιον δεν σε κάνει καλύτερο»
Η απάντηση του Φουρνιέ στις αιχμές του Ναν: «Το να υποτιμάς κάποιον δεν σε κάνει καλύτερο»

Ο Γάλλος άσος με ανάρτηση του στο X, πήρε θέση στο αιχμηρό σχόλιο του Αμερικανού για τον Σάσα Βεζένκοβ

Η απάντηση του Φουρνιέ στις αιχμές του Ναν: «Το να υποτιμάς κάποιον δεν σε κάνει καλύτερο»
Αφού τη Δευτέρα έγινε γνωστό ότι ο Κέντρικ Ναν επέλεξε ως MVP της φετινής Euroleague τον Σάσα Βεζένκοβ, ένα σχόλιο του Αμερικανού με... αιχμές για προστασία από τους διαιτητές προς τον άσο του Ολυμπιακού, προκάλεσε την αντίδραση του Εβάν Φουρνιέ.

«Όλοι οι κυριαρχικοί guards κάνουν πολλά περισσότερα. Ευτυχώς η ομάδα του είναι στο νούμερο 1 και αυτός παίζει εξαιρετικά χωρίς να χρειάζεται να κάνει πολλά. Επίσης παίρνει τρομερή βοήθεια από τους 'πορτοκαλί', καλό γι’ αυτόν. Δεν νομίζω ότι έχει δει ποτέ double team», ανέφερε στο σχόλιο του σε ποστάρισμα του basketnews στο Instagram ο Ναν.

Η απάντηση του Φουρνιέ στις αιχμές του Ναν: «Το να υποτιμάς κάποιον δεν σε κάνει καλύτερο»
Η απάντηση του Φουρνιέ ήρθε μέσω του προσωπικού λογαριασμού του Γάλλου στο X όπου έγραψε: «Το να υποτιμάς κάποιον δεν σε κάνει καλύτερο».

2 ΣΧΟΛΙΑ

