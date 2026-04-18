Ιστιοπλοΐα: Τέσσερα ασημένια μετάλλια για την Ελλάδα στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα ILCA 4, δείτε φωτογραφίες
Οι Στέφανος Σαμαράς, Λεωνίδας Καλπογιαννάκης, Ελένη Αλχανάτη και Ελένη Τριάντου ανέβηκαν στο βάθρο στην Ισπανία
Μετά τα 7 μετάλλια στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα της κλάσης Techno στην Τουρκία, η ελληνική ιστιοπλοΐα πανηγυρίζει τέσσερα ακόμη μετάλλια στο open Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα ILCA 4 Youth που ολοκληρώθηκε το Σάββατο στην Ισπανία.
Όλα τα μετάλλια είναι ασημένια, δύο στα αγόρια και δύο στα κορίτσια.
Οι Έλληνες ιστιοπλόοι πραγματοποίησαν εκπληκτική εμφάνιση στις περισσότερες από τις 12 ιστιοδρομίες που έγιναν και όχι μόνο ανέβηκαν με το σπαθί τους στο βάθρο, αλλά με λίγη τύχη θα μπορούσαν να είχαν κατακτήσει και χρυσά μετάλλια.
Όπως και να έχει, τους αξίζουν πολλά συγχαρητήρια για την επιτυχία τους. Για μια ακόμη φορά επιβεβαιώθηκε η παγκόσμια δύναμη της Ελλάδας στις κατηγορίες της Ανάπτυξης.
Στον χρυσό στολίσκο των αγοριών (συνολικά έτρεξαν 258 σκάφη) ο Στέφανος Σαμαράς κατέλαβε την 2η θέση με 108 βαθμούς. Οι τερματισμοί του ήταν 2, 2, 2, 3, 1, 1, 3, 13, 66 (την αφαίρεσε ως τη χειρότερή του), 8, 47, 26 αντίστοιχα.
Θαυμάσια εμφάνιση έκανε και ο Μιχαήλ Ακάλεστος, ο οποίος ήταν 7ος με 135 βαθμούς, ενώ ο Λεωνίδας Καλπογιαννάκης τερμάτισε 10ος στη γενική και 2ος στα U16 με 149 βαθμούς. Οι θέσεις του ήταν 15, 12, 25, 2, 6, 11, 18, 12, 4, 14, 45 ( την αφαίρεσε) και 30.
Στα κορίτσια η Ελένη Αλχανάτη τερμάτισε 2η στον χρυσό στολίσκο (συνολικά έτρεξαν 169 σκάφη) με 62 βαθμούς. Οι θέσεις της ήταν 1, 2, 2, 28 (την αφαίρεσε), 3, 10, 12, 1, 6, 10, 10, 5.
Η Ελένη Τριάντου ήταν 14η στη γενική βαθμολογία και 2η στα U16 με 172, 8 βαθμούς. Οι βαθμοί που χρεώθηκε ήταν 1, 9, 2, 1, 4, 1, 22. 80, 40, 21, 46, 57 ( την αφαίρεσε) 25.
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα