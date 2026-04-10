Από το γήπεδο… στο χάος – Το «αόρατο ναρκωτικό» που απειλεί το ποδόσφαιρο!
Το λεγόμενο «laughing gas» (υποξείδιο του αζώτου) εξελίσσεται σε μία από τις πιο επικίνδυνες και ύπουλες απειλές για τον αθλητισμό, με ολοένα και περισσότερους ποδοσφαιριστές – ακόμη και σε κορυφαίο επίπεδο – να έρχονται σε επαφή με τη χρήση του
Σύμφωνα με ρεπορτάζ του γαλλικού Τύπου, το πρόβλημα έχει πάρει ανησυχητικές διαστάσεις, κυρίως στη Γαλλία, όπου τα περιστατικά δηλητηριάσεων έχουν αυξηθεί κατακόρυφα τα τελευταία χρόνια. Μάλιστα, οι αρχές έχουν ήδη ξεκινήσει καμπάνια ενημέρωσης, τονίζοντας πως «από το γέλιο, μπορείς να φτάσεις στην τραγωδία».
Το πιο ανησυχητικό στοιχείο είναι πως η χρήση του δεν περιορίζεται πλέον εκτός γηπέδων. Ποδοσφαιριστές σε μεγάλα πρωταθλήματα έχουν εμπλακεί σε περιστατικά χρήσης, είτε σε προσωπικές στιγμές είτε ακόμη και πριν από αγώνες.
Χαρακτηριστικές είναι περιπτώσεις παικτών της Premier League, όπως ο Yves Bissouma και ο Kyle Walker, που έχουν βρεθεί στο επίκεντρο για σχετικές ενέργειες, ενώ στο παρελθόν φωτογραφίες είχαν δείξει παίκτες της Arsenal να κάνουν χρήση σε πάρτι.
Διαβάστε περισσότερα στο Monobala.gr
Διαβάστε περισσότερα στο Monobala.gr
