Σοβαρές κατηγορίες από παίκτες της Αλ Αχλί για στημένο αγώνα υπέρ του Κριστιάνο Ρονάλντο!
Σοβαρές κατηγορίες από τους παίκτες της Αλ Αχλί στο ματς με την Αλ Φάιχα τη περασμένη Τετάρτη το οποίο έληξε 1-1, κάνουν λόγο για στημένο παιχνίδι υπέρ της ομάδας του… Κριστιάνο Ρονάλντο
Συγκεκριμένα, όπως αναφέρουν ξένα δημοσιεύματα ο σταρ της ομάδας, Ιβάν Τόνεϊ σε δηλώσεις του μετά τη λήξη του παιχνιδιού μίλησε για τη συνομιλία του με τον διαιτητή κατά τη διάρκεια του αγώνα, φωτογραφίζοντας με τις τελευταίες κουβέντες τον Κριστιάνο Ρονάλντο.
«Τα δύο βασικά ζητήματα είναι τα δύο πέναλτι που δεν μας δόθηκαν. Όταν προσπαθήσαμε να μιλήσουμε στον διαιτητή, αυτός μας είπε “συγκεντρωθείτε για το Champions League“. Πως γίνεται ένας διαιτητής να πει κάτι τέτοιο; Μιλάμε για το παρόν και αυτός μας μιλάει για άλλη διοργάνωση», δήλωσε αρχικά ο Τόνεϊ.
«Αν θέλετε μπορούμε να πάμε πιο βαθιά, θα μπλέξω αλλά είμαι ένας άνθρωπος που λέει τα πράγματα όπως είναι. Το μυαλό του διαιτητή είναι κάπου αλλού. Όλη τη σεζόν ήταν πέναλτι αλλά τώρα που φτάνουμε προς το τέλος ξαφνικά άλλαξε. Ποιον συμφέρει αυτή η απόφαση; Ξέρουμε ποιον», ολοκλήρωσε ο Άγγλος φορ, «φωτογραφίζοντας» τον Κριστιάνο Ρονάλντο.
