Σοβαρές κατηγορίες από παίκτες της Αλ Αχλί για στημένο αγώνα υπέρ του Κριστιάνο Ρονάλντο!
SPORTS

Σοβαρές κατηγορίες από τους παίκτες της Αλ Αχλί στο ματς με την Αλ Φάιχα τη περασμένη Τετάρτη το οποίο έληξε 1-1, κάνουν λόγο για στημένο παιχνίδι υπέρ της ομάδας του… Κριστιάνο Ρονάλντο

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρουν ξένα δημοσιεύματα ο σταρ της ομάδας, Ιβάν Τόνεϊ σε δηλώσεις του μετά τη λήξη του παιχνιδιού μίλησε για τη συνομιλία του με τον διαιτητή κατά τη διάρκεια του αγώνα, φωτογραφίζοντας με τις τελευταίες κουβέντες τον Κριστιάνο Ρονάλντο.

«Τα δύο βασικά ζητήματα είναι τα δύο πέναλτι που δεν μας δόθηκαν. Όταν προσπαθήσαμε να μιλήσουμε στον διαιτητή, αυτός μας είπε “συγκεντρωθείτε για το Champions League“. Πως γίνεται ένας διαιτητής να πει κάτι τέτοιο; Μιλάμε για το παρόν και αυτός μας μιλάει για άλλη διοργάνωση», δήλωσε αρχικά ο Τόνεϊ.

«Αν θέλετε μπορούμε να πάμε πιο βαθιά, θα μπλέξω αλλά είμαι ένας άνθρωπος που λέει τα πράγματα όπως είναι. Το μυαλό του διαιτητή είναι κάπου αλλού. Όλη τη σεζόν ήταν πέναλτι αλλά τώρα που φτάνουμε προς το τέλος ξαφνικά άλλαξε. Ποιον συμφέρει αυτή η απόφαση; Ξέρουμε ποιον», ολοκλήρωσε ο Άγγλος φορ, «φωτογραφίζοντας» τον Κριστιάνο Ρονάλντο.

Διαβάστε περισσότερα στο  monobala.gr

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης