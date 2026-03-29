Νοσοκομείο... ο Παναθηναϊκός πριν το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό: Αμφίβολος και ο Χέιζ Ντέιβις
Ο Αμερικανός ένιωσε ενοχλήσεις στη γάμπα και δεν προπονήθηκε την Κυριακή
Νέο πρόβλημα στον Παναθηναϊκό εν όψει του ντέρμπι της Δευτέρας (19:00, TCA) της Stoiximan Basket League με τον Ολυμπιακό.
Λόγω ενοχλήσεων στην αριστερή γάμπα δεν έκανε προπόνηση την Κυριακή ο Χέιζ Ντέιβις και είναι αμφίβολος για το αδιάφορο βαθμολογικά αλλά σημαντικό για το γόητρο παιχνίδι.
Εκτός της σημερινής (29/03) προπόνησης των πράσινων έμειναν ξανά οι Χουάντσο Ερνανγκόμεθ, Τζέριαν Γκραντ, Νίκος Ρογκαβόπουλος και Αλέξανδρος Σαμοντούροβ.
Ο Ισπανός φόργουορντ συνεχίζει να ταλαιπωρείται από γαστρεντερίτιδα, την ώρα που ο Γκραντ έχει υποστεί ρωγμώδες κάταγμα στο τέταρτο μετακάρπιο του αριστερού χεριού. Ο Ρογκαβόπουλος αντιμετωπίζει θλάση πρώτου βαθμού στον οπίσθιο μηριαίο, ενώ ο Σαμοντούροβ ταλαιπωρείται από φλεγμονή στον άκρο πόδα του δεξιού του ποδιού.
