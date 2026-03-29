Το μυστηριώδες ταξίδι του Χάαλαντ στη Βαρκελώνη
Ένα ταξίδι που αρχικά πέρασε σχεδόν απαρατήρητο από το ποδοσφαιρικό κοινό, εξελίσσεται σε ένα από τα πιο συζητημένα θέματα των τελευταίων ημερών στην Ευρώπη
Ο επιθετικός της Μάντσεστερ Σίτι, Έρλινγκ Χάαλαντ, βρέθηκε στη Βαρκελώνη, αλλά όχι για τον λόγο που θα φανταζόταν κανείς.
Ο Νορβηγός πήγε στην Ισπανία για να συναντήσει έναν από τους πιο γνωστούς αθλητιατρικούς γιατρούς της Ευρώπης, προκαλώντας έντονα ερωτήματα γύρω από την κατάσταση της υγείας του.
Η απουσία Χάαλαντ που προκάλεσε ερωτήματα
Ο Νορβηγός επιθετικός δεν συμμετείχε στην πρόσφατη συγκέντρωση της Εθνική ομάδα Νορβηγίας. Η Νορβηγία ηττήθηκε με 2-1 από την Ολλανδία σε φιλικό παιχνίδι στο Άμστερνταμ, όμως ο Χάαλαντ δεν αγωνίστηκε, καθώς είχε ήδη πάρει άδεια λόγω της μεγάλης επιβάρυνσης από τους συνεχόμενους αγώνες της φετινής σεζόν.
Την ίδια στιγμή, ισπανικά και νορβηγικά μέσα ενημέρωσης αποκάλυπταν ότι ο 25χρονος δεν ξεκουραζόταν απλώς, αλλά είχε ταξιδέψει στη Βαρκελώνη για να συναντήσει τον διάσημο γιατρό Ραμόν Κουγκάτ. Λίγες ώρες αργότερα, ο ίδιος ο ποδοσφαιριστής επιβεβαίωσε έμμεσα τις πληροφορίες, δημοσιεύοντας φωτογραφία μαζί του στα κοινωνικά δίκτυα.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα