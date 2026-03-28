Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε το Super Cup της Superleague 2, τα ματς της Stoiximan GBL και Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός στο βόλεϊ
Το αναλυτικό πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων
Στο πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων της ημέρας ξεχωρίζει το Super Cup της Superleague 2 ανάμεσα σε Καλαμάτα και Ηρακλή, με άρωμα Α' Εθνικής στο ΟΑΚΑ. Σέντρα στις 18:30, με το ματς να μεταδίδεται ζωντανά από το Action 24.
Στο πρωτάθλημα της Α' κατηγορίας γυναικών, ο Παναθηναϊκός τίθεται αντιμέτωπος με την ΑΕΚ στο πλαίσιο της 21ης αγωνιστικής σε ζωντανή μετάδοση από την ΕΡΤ2 στις 14:30.
Σήμερα ξεκινά και η 23η αγωνιστική της Stoiximan GBL με τρία παιχνίδια. Στις 16:00, ο ΠΑΟΚ υποδέχεται τον Προμηθέα (ΕΡΤ2), την ίδια ώρα ο Κολοσσός φιλοξενεί τον Άρη (ΕΡΤ Sports 1) και, τέλος, στις 18:15 η ΑΕΚ τίθεται αντιμέτωπη με το Περιστέρι στη Sunel Arena (ΕΡΤ2).
Σπουδαίο ματς και στη Νovibet Volley League σήμερα, με το πρόγραμμα να περιλαμβάνει ντέρμπι «αιωνίων». Στις 20:30, ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον Παναθηναϊκό με την αναμέτρηση να μεταδίδεται από την ΕΡΤ 2.
- Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας
- 08:00 ΑΝΤ1+ Formula 1 Japanese Grand Prix 2026, Qualifying
- 10:30 COSMOTE SPORT 6 HD World Athletics Continental Tour Gold
- 13:45 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Παναθηναϊκός – ΑΕΚ Ποδόσφαιρο γυναικών
- 14:30 COSMOTE SPORT 1 HD Χάρογκεϊτ – Νοτς Κάουντι Sky Bet EFL League Two
- 14:30 Mega News Ολυμπιακός – Βουλιαγμένη Πόλο
- 15:35 COSMOTE SPORT 5 HD Moto3 Γκραν Πρι ΗΠΑ (2ες Ελεύθερες Δοκιμές)
- 16:00 ΕΡΤ Sports 1 Κολοσσός Ρόδου – Άρης Betsson GBL
- 16:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ ΠΑΟΚ – Προμηθέας GBL
- 16:20 COSMOTE SPORT 5 HD Moto2 Γκραν Πρι ΗΠΑ (2ες Ελεύθερες Δοκιμές)
- 17:05 COSMOTE SPORT 5 HD Moto3 Γκραν Πρι ΗΠΑ (2ες Ελεύθερες Δοκιμές)
- 17:05 COSMOTE SPORT 8 HD Μαγδεμβούργο – Φούσε Βερολίνου DAIKIN Bundesliga
- 17:45 COSMOTE SPORT 5 HD MotoGP Γκραν Πρι ΗΠΑ (Κατατακτήριες Δοκιμές)
- 18:15 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ ΑΕΚ – Περιστέρι Betsson GBL
- 18:20 Action 24 Καλαμάτα – Ηρακλής Super League 2
- 18:30 COSMOTE SPORT 6 HD ATP Masters 1000 Μαϊάμι
- 19:30 Novasports 1HD Μάλαγα – Λεγανές Ποδόσφαιρο
- 19:30 COSMOTE SPORT 4 HD Βαρέζε – Ντερτόνα Lega Basket Serie A
- 19:40 COSMOTE SPORT 5 HD Moto3 2026 Γκραν Πρι ΗΠΑ (Κατατακτήριες Δοκιμές)
- 20:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός Volley League Ανδρών
- 20:35 COSMOTE SPORT 5 HD Moto2 Γκραν Πρι ΗΠΑ (Κατατακτήριες Δοκιμές)
- 21:00 Novasports 6HD WTA 1000 2026 Μαϊάμι, Τελικός
- 21:45 COSMOTE SPORT 5 HD MotoGP Γκραν Πρι ΗΠΑ (Tissot Sprint)
- 22:00 COSMOTE SPORT 8 HD Τζιρόνα – Ρεάλ Μαδρίτης ACB Liga Endesa
- 23:00 COSMOTE SPORT 5 HD Harley-Davidson Bagger World Cup 2026
