Παναθηναϊκός: Το πρόγραμμα μέχρι το φινάλε της regular season
Μετά την εκτός έδρας αναμέτρηση κόντρα στην Ντουμπάι BC ο Παναθηναϊκός έχει μπροστά του άλλους πέντε «τελικούς» έως και το τέλος της regular season

Οι «πράσινοι» ξεπέρασαν το εμπόδιο της Ντουμπάι BC στο Σαράγεβο για την 33η αγωνιστική της EuroLeague δια χειρός Κέντρικ Ναν και Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις και στρέφονται στα εναπομείναντα παιχνίδια της κανονικής περιόδου, τα οποία και θα κρίνουν την τελική τους κατάταξης.

Ο Παναθηναϊκός συνεχίζει στην διπλή αγωνιστική της εβδομάδας επιστρέφοντας στο Telekom Center Athens για το ματς με τη Μονακό (27/3, 21:15) στο πλαίσιο της 34ης αγωνιστικής.

Το πρόγραμμα

34η αγωνιστική (27/03, 21:15): Παναθηναϊκός - Μονακό
35η αγωνιστική (02/04, 21:05): Χάποελ Τελ Αβίβ - Παναθηναϊκός
36η αγωνιστική (07/04, 21:15): Μπαρτσελόνα - Παναθηναϊκός
37η αγωνιστική (09/04, 21:45): Βαλένθια - Παναθηναϊκός
38η αγωνιστική (17/04, 21:15): Παναθηναϊκός - Αναντολού Εφές

