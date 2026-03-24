Το πρόγραμμα των playoffs 5-8 της Stoiximan Super League

Με τους αγώνες Βόλος-ΟΦΗ, Λεβαδειακός-Άρης ανοίγει η αυλαία των playoffs για τις θέσεις 5-8, όπου θεωρητικά θα κριθεί το 5ο και τελευταίο εισιτήριο που οδηγεί στην Ευρώπη (με την προϋπόθεση ότι ο ΟΦΗ δεν θα κατακτήσει το Κύπελλο)

Πραγματοποιήθηκε η κλήρωση για τον καταρτισμό του προγράμματος στο 2ο γκρουπ (5-8) των play offs της Stoiximan Super League όπου συμμετέχουν Λεβαδειακός, ΟΦΗ, Βόλος και Άρης με τις τέσσερις ομάδες να ξεκινούν με τους βαθμούς της κανονικής περιόδου που διαιρούνται δια του 2.



Οι αγώνες θα ξεκινήσουν το διήμερο 4-5 Απριλίου, μετά την διακοπή που υπάρχει λόγω των εθνικών ομάδων, ενώ αμέσως μετά προκύπτει νέα 15νθημέρη διακοπή καθώς μεσολαβεί το Πάσχα (11-12 Απριλίου) και η τελευταία διακοπή είναι στις 25 Απριλίου όπου έχουμε τον τελικό του Κυπέλλου.



Η βαθμολογία (σε παρένθεση οι βαθμοί της κανονικής περιόδου)

Λεβαδειακός 21 (42)

ΟΦΗ 16 (32)

Βόλος 16 (31)

Άρης 15 (30)



Οι ημερομηνίες Playoffs γκρουπ 5-8

1η αγωνιστική: 4-5 Απριλίου

Βόλος - ΟΦΗ





2η αγωνιστική: 18-19 Απριλίου

Άρης - Βόλος

ΟΦΗ - Λεβαδειακός



3η αγωνιστική: 2-3 Μαΐου



ΟΦΗ - Άρης



4η αγωνιστική: 9-10 Μαΐου

Άρης - ΟΦΗ

5η αγωνιστική: 12-13 Μαΐου

Βόλος - Άρης

Λεβαδειακός - ΟΦΗ



6η αγωνιστική: 16-17 Μαΐου

Άρης - Λεβαδειακός

ΟΦΗ - Βόλος



Τα κριτήρια ισοβαθμίας σε playoffs και playouts

Σε περίπτωση που δύο (2) ή περισσότερες ομάδες ισοβαθμούν, μετά την ολοκλήρωση της Φάσης των Playoffs Group 1-4, Playoffs Group 5-8 και Playouts, αυτοτελώς εντός του καθενός από τα οικεία τρία (3) groups των αγώνων κατάταξης, θα εφαρμόζονται κατά σειρά τα ακόλουθα ειδικά κριτήρια, σύμφωνα με τα σχετικά άρθρα του Κ.Α.Π. και της Προκήρυξης του Πρωταθλήματος:



i. Σε περίπτωση που από τον πίνακα βαθμολογίας προκύπτει ισοβαθμία ομάδων, τότε για τις ομάδες που ισοβαθμούν συντάσσεται νέος, βοηθητικός, πίνακας με κριτήριο το σύνολο των βαθμών που συγκέντρωσε η καθεμιά σε όλους τους μεταξύ τους αγώνες του Πρωταθλήματος (ήτοι θα έχει κατακτήσει σωρευτικά τους περισσότερους βαθμούς κατά την Κανονική Περίοδο και τα PlayoffsGroup 1-4 / Playoffs Group 5-8 / Playouts αθροιστικά). Διευκρινίζεται ότι για την εφαρμογή του εν λόγω κριτηρίου υπολογίζονται οι βαθμοί της Κανoνικής Περιόδου, στους αγώνες των ισοβαθμούντων ομάδων στο ακέραιο και χωρίς διαιρέτη (που ως πραναφέρθηκε, ο εν λόγω διαιρέτης εφαρμόζεται κατά την κατάρτιση του αρχικού πίνακα βαθμολογίας του Playoff Group 5-8).



ii. Αν, μετά τη σύνταξη και του παραπάνω βοηθητικού πίνακα, προκύπτει νέα ισοβαθμία ομάδων, τότε για τις ομάδες που εκ νέου ισοβαθμούν, συντάσσεται νέος, βοηθητικός, πίνακας με κριτήριο τη διαφορά τερμάτων που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων ομάδων σε όλους τους μεταξύ τους αγώνες του Πρωταθλήματος (ήτοι θα έχει την μεγαλύτερη διαφορά τερμάτων στους μεταξύ τους αγώνες κατά την Κανονική Περίοδο και τα Playoffs Group 1-4 / Playoffs Group 5-8 / Playouts αθροιστικά).



iii. Εάν και τότε προκύψει νέα ισοβάθμηση ομάδων, τότε, για τις ομάδες που εκ νέου ισοβαθμούν, συντάσσεται νέος ειδικός βοηθητικός πίνακας με κριτήριο τη θέση που κατέλαβε η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων ομάδων στην Κανονική Περίοδο του Πρωταθλήματος σύμφωνα με την παρ. 5 ανωτέρω.