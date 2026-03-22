Μεντιλίμπαρ: «Να πάρουμε τις νίκες που πρέπει και να διεκδικήσουμε τον τίτλο» - Τι είπε για τον Αντρέ Λουίζ και τον σχεδιασμό
Μεντιλίμπαρ: «Να πάρουμε τις νίκες που πρέπει και να διεκδικήσουμε τον τίτλο» - Τι είπε για τον Αντρέ Λουίζ και τον σχεδιασμό
Οι δηλώσεις του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ για την ισοπαλία του Ολυμπιακού με την ΑΕΛ
Ο προπονητής του Ολυμπιακού, Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, μετά την ισοπαλία με την ΑΕΛ στο «Γ. Καραϊσκάκης», στάθηκε στο γεγονός ότι η ομάδα του δεν ήταν τόσο όσο επιθετική όσο θα έπρεπε ιδιαίτερα στο πρώτο ημίχρονο, ενώ αναφέρθηκε και στην έναρξη των playoffs της Stoiximan Super League.
Παράλληλα κλήθηκε να σχολιάσει την απουσία του Αντρέ Λουίζ και στάθηκε στον σχεδιασμό που έχει γίνει στο θέμα των ξένων.
Η συνέντευξη Τύπου του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ
Ένα σχόλιο για το πως είδατε τον αγώνα και η ενδεκάδα επηρεάστηκε από το γεγονός ότι κάποιοι παίκτες ήταν στο όριο καρτών;
«Ναι η αλήθεια είναι πως στην επιλογή της ενδεκάδας έπαιξαν ρόλο οι κάρτες, γιατί μπορεί να έχαναν τον επόμενο αγώνα και τους προστατεύσαμε. Στο πρώτο ημίχρονο ο αντίπαλος δε μας απείλησε αλλά και εμείςδε δημιουργήσαμε κάποιον ιδιαίτερο κίνδυνο. Μας λείπει να είμαστε πολύ επικίνδυνοι απέναντι στον αντίπαλο, στο δεύτερο ημίχρονο με εξαίρεση τον Ελ Κααμπί δεν ήμασταν όσο επιθετικοί θέλαμε, δυσκολευόμαστε να δημιουργούμε κίνδυνο απέναντι στις μικρές θεωρητικά ομάδες».
Με τις τόσες τελικές ευκαιρίες ο Ολυμπιακός δεν κατάφερε να σκοράρει, είναι θέμα αναποτελεσματικότητας;
«Οι ευκαιρίες που είπατε ότι δημιουργήσαμε δεν ήταν οι κλασσικές τελικές ευκαιρίες, μας λείπει αυτό το κάτι που θα δημιουργήσουμε τον κίνδυνο στον αντίπαλο».
Στο πρώτο ημίχρονο πιστεύετε ότι οι παίκτες σας δεν μπήκαν με την απαραίτητη συγκέντρωση ενόψει των playoffs;
«Δε νομίζω πως το πρόβλημα είναι η συμπεριφορά των παικτών και ότι το μυαλό τους είναι αλλού. Ίσα-ίσα στο δεύτερο ημίχρονο έδειξαν θέληση και αποφασιστικότητα, ίσως όμως βιαστήκαμε αρκετά όσο περνούσε ο χρόνος και μας έλειπε η καθαρή ενέργεια και σκέψη για να βάλουμε το γκολ. Σε καμία περίπτωση δεν μπορώ να πω ότι έχει να κάνει με την έλλειψη συγκέντρωσης και θέλησης. Ίσως επαναπαυτήκαμε γιατί ήμασταν κυρίαρχοι στον αγώνα, αλλά στο δεύτερο ημίχρονο δείξαμε θέληση για να πάρουμε το αποτέλεσμα και σε καμία περίπτωση δεν υπάρχει έλλειψη συγκέντρωσης».
Τελείωσε η κανονική διάρκεια και ο Ολυμπιακός μπαίνει στα playoffs ως δεύτερος, έχετε κάποια προτίμηση αναφορικά με το πρόγραμμα των αγώνων;
«Θα δεχτούμε το πρόγραμμα όπως και να είναι, ελπίζουμε να είναι ένα πρόγραμμα χωρίς παγίδες, αλλά δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι για αυτό. Τελείωσε η μεγαλύτερη διάρκεια του πρωταθλήματος και τώρα πάμε σε ένα μικρό πρωτάθλημα με δυνατά ματς. Οι τρεις πρώτοι έχουμε το προβάδισμα από την τέταρτη ομάδα, εμείς ελπίζουμε να κάνουμε καλά παιχνίδια και να διεκδικήσουμε όλες μας τις πιθανότητες για να πάρουμε τις νίκες που χρειαζόμαστε και το πρωτάθλημα».
Για τον Αντρέ Λουίζ και τον αριθμό των ξένων: «Ξέρετε όλοι ότι δεν έχουμε κάνει κάτι σωστά ως σύλλογος. Έχουμε επτά ξένους παίκτες και έχουμε το δικαίωμα να χρησιμοποιούμε μόνο πέντε. Είναι κάτι που με πονάει, με ενοχλεί ως προπονητή, το να πρέπει να ανακοινώσεις σ’ έναν παίκτη ότι πρέπει να μείνει έξω χωρίς κανέναν λόγο.
Είναι πολύ άσχημο αυτό, γιατί αν τον είχαμε έστω στον πάγκο θα ήταν μία επιπλέον λύση. Έχουμε ξένους παίκτες σε όλες τις θέσεις, πάντα σε κάποιον πρέπει να βρισκόμαστε σε αυτή τη θέση, να του ανακοινώνουμε ότι θα μείνει έξω, χωρίς να μπορέσουμε να το εξηγήσουμε το γιατί. Είναι κάτι που έχουμε κάνει λάθος στον προγραμματισμό και δυστυχώς έτσι είναι».
Παράλληλα κλήθηκε να σχολιάσει την απουσία του Αντρέ Λουίζ και στάθηκε στον σχεδιασμό που έχει γίνει στο θέμα των ξένων.
Η συνέντευξη Τύπου του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ
Ένα σχόλιο για το πως είδατε τον αγώνα και η ενδεκάδα επηρεάστηκε από το γεγονός ότι κάποιοι παίκτες ήταν στο όριο καρτών;
«Ναι η αλήθεια είναι πως στην επιλογή της ενδεκάδας έπαιξαν ρόλο οι κάρτες, γιατί μπορεί να έχαναν τον επόμενο αγώνα και τους προστατεύσαμε. Στο πρώτο ημίχρονο ο αντίπαλος δε μας απείλησε αλλά και εμείςδε δημιουργήσαμε κάποιον ιδιαίτερο κίνδυνο. Μας λείπει να είμαστε πολύ επικίνδυνοι απέναντι στον αντίπαλο, στο δεύτερο ημίχρονο με εξαίρεση τον Ελ Κααμπί δεν ήμασταν όσο επιθετικοί θέλαμε, δυσκολευόμαστε να δημιουργούμε κίνδυνο απέναντι στις μικρές θεωρητικά ομάδες».
Με τις τόσες τελικές ευκαιρίες ο Ολυμπιακός δεν κατάφερε να σκοράρει, είναι θέμα αναποτελεσματικότητας;
«Οι ευκαιρίες που είπατε ότι δημιουργήσαμε δεν ήταν οι κλασσικές τελικές ευκαιρίες, μας λείπει αυτό το κάτι που θα δημιουργήσουμε τον κίνδυνο στον αντίπαλο».
Στο πρώτο ημίχρονο πιστεύετε ότι οι παίκτες σας δεν μπήκαν με την απαραίτητη συγκέντρωση ενόψει των playoffs;
«Δε νομίζω πως το πρόβλημα είναι η συμπεριφορά των παικτών και ότι το μυαλό τους είναι αλλού. Ίσα-ίσα στο δεύτερο ημίχρονο έδειξαν θέληση και αποφασιστικότητα, ίσως όμως βιαστήκαμε αρκετά όσο περνούσε ο χρόνος και μας έλειπε η καθαρή ενέργεια και σκέψη για να βάλουμε το γκολ. Σε καμία περίπτωση δεν μπορώ να πω ότι έχει να κάνει με την έλλειψη συγκέντρωσης και θέλησης. Ίσως επαναπαυτήκαμε γιατί ήμασταν κυρίαρχοι στον αγώνα, αλλά στο δεύτερο ημίχρονο δείξαμε θέληση για να πάρουμε το αποτέλεσμα και σε καμία περίπτωση δεν υπάρχει έλλειψη συγκέντρωσης».
Τελείωσε η κανονική διάρκεια και ο Ολυμπιακός μπαίνει στα playoffs ως δεύτερος, έχετε κάποια προτίμηση αναφορικά με το πρόγραμμα των αγώνων;
«Θα δεχτούμε το πρόγραμμα όπως και να είναι, ελπίζουμε να είναι ένα πρόγραμμα χωρίς παγίδες, αλλά δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι για αυτό. Τελείωσε η μεγαλύτερη διάρκεια του πρωταθλήματος και τώρα πάμε σε ένα μικρό πρωτάθλημα με δυνατά ματς. Οι τρεις πρώτοι έχουμε το προβάδισμα από την τέταρτη ομάδα, εμείς ελπίζουμε να κάνουμε καλά παιχνίδια και να διεκδικήσουμε όλες μας τις πιθανότητες για να πάρουμε τις νίκες που χρειαζόμαστε και το πρωτάθλημα».
Για τον Αντρέ Λουίζ και τον αριθμό των ξένων: «Ξέρετε όλοι ότι δεν έχουμε κάνει κάτι σωστά ως σύλλογος. Έχουμε επτά ξένους παίκτες και έχουμε το δικαίωμα να χρησιμοποιούμε μόνο πέντε. Είναι κάτι που με πονάει, με ενοχλεί ως προπονητή, το να πρέπει να ανακοινώσεις σ’ έναν παίκτη ότι πρέπει να μείνει έξω χωρίς κανέναν λόγο.
Είναι πολύ άσχημο αυτό, γιατί αν τον είχαμε έστω στον πάγκο θα ήταν μία επιπλέον λύση. Έχουμε ξένους παίκτες σε όλες τις θέσεις, πάντα σε κάποιον πρέπει να βρισκόμαστε σε αυτή τη θέση, να του ανακοινώνουμε ότι θα μείνει έξω, χωρίς να μπορέσουμε να το εξηγήσουμε το γιατί. Είναι κάτι που έχουμε κάνει λάθος στον προγραμματισμό και δυστυχώς έτσι είναι».
