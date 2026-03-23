Η δυναστεία των Αλκαράθ: Ο μικρός Χάιμε στα χνάρια του Καρλίτος, δείτε βίντεο
Ένα εκατομμύριο προβολές συγκέντρωσε σε μία ώρα, το βίντεο με τον μικρό αδερφό του Κάρλος Αλκαράθ, να παίζει τένις

Όταν το επίθετο σου είναι Αλκαράθ και εμφανίζεσαι μπροστά στον κόσμο, με μία ρακέτα στο χέρι, τότε είναι λογικό όλα τα βλέμματα να στραφούν πάνω σου. Όταν μάλιστα αρχίζεις να κάνεις και... μαγικά με το κίτρινο μπαλάκι στα χέρια, τότε είναι απολύτως φυσιολογικό να ακολουθήσει ένας μικρός πανικός. Και πολλοί μπορεί να είναι αυτοί που διαβάζοντας αυτά τα σχόλια, θα σκεφτούν τον Κάρλος Αλκαράθ, ωστόσο το συγκεκριμένο δημοσίευμα, δεν αναφέρεται στον σούπερ σταρ, αλλά στονν μικρότερο αδερφό του, τον Χάιμε.

Ο 14χρονος, φαίνεται πως δεν κόλλησε μόνο το μικρόβιο του τένις, από τον μεγάλο του αδερφό αλλά και το ταλέντο του, με αρκετά δημοσιεύματα να κάνουν από τώρα λόγο για μία υπόθεση που θα εξελιχθεί σε οικογενειακή παράδοση.
Μία απλή προπόνηση του νεαρού Χάϊμε, ήταν αρκετή, όχι μόνο για να κεντρίσει πάνω του ο μικρός όλα τα βλέμματα όσων βρέθηκαν στο γήπεδο, αλλά να κάνουν και το συγκεκριμένο βίντεο που ανέβηκε στα social media… viral. Μέσα σε μία ώρα, ο πιτσιρικάς συγκέντρωσε 1 εκατομμύριο προβολές, με το δυνατό σέρβις του, την ταχύτητα και το στυλ του, να δέχεται τα χειροκροτήματα του κόσμου.

Δείτε το βίντεο ΕΔΩ 

Αυτό που απομένει τώρα να δούμε, είναι αν ο Χάιμε θα μπορέσει να έχει την ίδια εξέλιξη με τον αδερφό του και αν το τένις θα μετατραπεί τελικά σε οικογενειακή παράδοση για τους Αλκαράθ.
