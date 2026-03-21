Premier League: Η Γιουνάιτεντ τα βρήκε σκούρα στο "Vitality Stadium", 2-2 με την Μπόρνμουθ, δείτε τα γκολ
Premier League: Η Γιουνάιτεντ τα βρήκε σκούρα στο "Vitality Stadium", 2-2 με την Μπόρνμουθ, δείτε τα γκολ

Με μοιραίο τον Μαγκουάιρ που αποβλήθηκε στο 78΄, οι Κόκκινοι Διάβολοι πέταξαν δυο βαθμούς κι απέτυχαν να διατηρήσουν ασφαλές προβάδισμα για την κατάληψη της 3ης θέσης

Premier League: Η Γιουνάιτεντ τα βρήκε σκούρα στο "Vitality Stadium", 2-2 με την Μπόρνμουθ, δείτε τα γκολ
Δύο φορές προηγήθηκε η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ επί της Μπόρνμουθ στο "Vitality Stadium", ισάριθμες «απαντήσεις» εισέπραξε απ' την ομάδα του Ιραόλα, με το τελικό 2-2 να «σφραγίζει» τις προσπάθειες των δύο ομάδων στο δεύτερο χρονικά παιχνίδι της 31ης αγωνιστικής στην Premier League.

Όλα έγιναν στο δεύτερο ημίχρονο, με τη Γιουνάιτεντ να προηγείται στο 61' με το πέναλτι του Φερνάντες και με το αυτογκόλ του Χιλ στο 71', όμως η Μπόρνμουθ ισοφάρισε δύο φορές με τους Κρίστι (67') και Κρούπι (81' πέναλτι). Πριν το πέναλτι των γηπεδούχων αποβλήθηκε με απευθείας κόκκινη για το μαρκάρισμά του, με τη Γιουνάιτεντ να μην μπορεί να βρει λυσεις στη συνέχεια με παίκτη λιγότερο στο γήπεδο.

Μπόρνμουθ - Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ: 2-2 (MD 31, 20/03/2026)


Αναλυτικά τα αποτελέσματα και οι σκόρερ της 31ης αγωνιστικής στην Premier League και η βαθμολογία έχουν ως εξής:

Γουλβς-Άρσεναλ 2-2 (61΄ Μπουένο, 90+4΄ Εντόζι - 5΄ Σάκα, 56΄ Ινκαπιέ)
Μπόρνμουθ-Μάντσεστερ Γ. 2-2 (67' Κρίστι, 81' πέν. Κρούπι - 61' πέν. Φερνάντες, 71' αυτ. Χιλ)
Μπράιτον-Λίβερπουλ 21/03
Κλείσιμο
Φούλαμ-Μπέρνλι 21/03
Έβερτον-Τσέλσι 21/03
Λιντς-Μπρέντφορντ 21/03
Νιούκαστλ-Σάντερλαντ 22/03
Άστον Βίλα-Γουέστ Χαμ 22/03
Τότεναμ-Νότιγχαμ Φόρεστ 22/03
Μάντσεστερ Σίτι-Κρίσταλ Πάλας Αναβλήθηκε

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 30 αγώνες)

Άρσεναλ 70 -31αγ.
Μάντσεστερ Σίτι 61
Μάντσεστερ Γ. 55 -31αγ.
Άστον Βίλα 51
Λίβερπουλ 49
Τσέλσι 48
Μπρέντφορντ 45
Έβερτον 43
Νιούκαστλ 42
Μπόρνμουθ 42 -31αγ.
Φούλαμ 41
Μπράιτον 40
Σάντερλαντ 40
Κρίσταλ Πάλας 39
Λιντς 32
Τότεναμ 30
Νότιγχαμ Φόρεστ 29
Γουέστ Χαμ 29
Μπέρνλι 20
Γουλβς 17 -31αγ.
1 ΣΧΟΛΙΟ

