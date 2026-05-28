Χρήστος Νικολόπουλος: Τα τελευταία 15 χρόνια ό,τι γράφεται σε έναν χρόνο ξεχνιέται
Η σημερινή εποχή είναι εντελώς διαφορετική από εκείνη που ζήσαμε εμείς, τόνισε ο συνθέτης
Μία σύγκριση του παρελθόντος με το σήμερα όσον αφορά στη δημιουργία τραγουδιών έκανε ο Χρήστος Νικολόπουλος. Σύμφωνα με τον γνωστό συνθέτη, πλέον τα πράγματα είναι τελείως διαφορετικά. Ενώ παλαιότερα ήταν πιο έντονη η δημιουργικότητα, τα τελευταία δεκαπέντε χρόνια γράφονται κομμάτια που δεν αντέχουν καθόλου στον χρόνο.
Ο Χρήστος Νικολόπουλος έδωσε συνέντευξη στην εκπομπή «Νωρίς-Νωρίς» και κλήθηκε να κάνει το δικό του σχόλιο για τον τρόπο με τον οποίο δημιουργούνται στη σημερινή εποχή τα τραγούδια. «Η σημερινή εποχή είναι εντελώς διαφορετική από εκείνη που ζήσαμε εμείς και με τον τρόπο που δουλεύαμε τότε. Υπήρχε μια επαφή με τον τραγουδιστή, με τον στιχουργό, τα δουλεύαμε τα τραγούδια πολύ και υπήρχε μια δημιουργικότητα κοινή με όλους τους συντελεστές», είπε χαρακτηριστικά, με το βίντεο να προβάλλεται το πρωί της Πέμπτης 28 Μαΐου.
Ολοκληρώνοντας την τοποθέτησή του, ο συνθέτης υποστήριξε ότι τώρα πια το κομμάτια κάνουν αίσθηση για σύντομο χρονικό διάστημα. «Τα τελευταία 15 χρόνια, ας πούμε, ό,τι γράφεται, σε έναν χρόνο ξεχνιέται δυστυχώς», τόνισε κλείνοντας.
Δείτε το σχετικό απόσπασμα μετά το 11:40
