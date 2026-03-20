Miami Open: Αποκλείστηκε στην πρεμιέρα της η Σάκκαρη, ηττήθηκε 2-0 από την Παρκς
Η Μαρία Σάκκαρη ηττήθηκε με 6-3,6-3 από το Νο105 της παγκόσμιας κατάταξης, Αλίσια Παρκς
Πρόωρο τέλος για την Μαρία Σάκκαρη στο Miami Open.
Η Ελληνίδα τενίστρια ηττήθηκε 6-3,6-3 στον 2ο γύρο (πέρασε χωρίς αγώνα) από την Αμερικανίδα η οποία είναι στο Νο105 της παγκόσμιας κατάταξης και αποχαιρέτησε πρόωρα του τουρνουά Masters 1000 της Φλόριντα.
Ο αγώνας είχε πολλές διακοπές λόγω βροχής
Ένα κομβικό break έδωσε το προβάδισμα στην Παρκς
Τα break points ξεκίνησαν από πολύ νωρίς στο παιχνίδι. Η Αλίσια Παρκς σέρβιρε πρώτη στο ματς, με την Αμερικανίδα να σβήνει δύο ευκαιρίες της Μαρίας Σάκκαρη για break. Παρόμοια έπραξε και η Ελληνίδα, καθώς η Παρκς βρήκε δύο break points τα οποία όμως δεν είχαν επιτυχημένη κατάληξη.
Μετά το 1-1, οι δύο τενίστριες - μετά από δύο διακοπές λόγω βροχής - κατάφεραν να διατηρήσουν τα σερβίς τους με σχετική άνεση. Δεν αντιμετώπισαν κάποια απειλή και έτσι η Παρκς διατήρησε το προβάδισμά της (4-3).
Στο 8ο game η Μαρία Σάκκαρη σέρβιρε, με την Αμερικανίδα να βρίσκει τριπλό break point (0-40). H 30χρονη κατάφερε να σβήσει τα πρώτα δύο break points, όμως δεν κατάφερε να αποτρέψει την αντίπαλό της από ένα break (5-3).
Με τις μπάλες στα χέρια, η Αλίσια Παρκς πρώτα έσβησε ένα break point της Σάκκαρη, ώστε στο δεύτερο set point της να κλειδώσει το σετ και να πάρει προβάδισμα στο ματς με 6-3.
Η δυναμική εκκίνηση στο σετ ήταν αρκετή για την Παρκς
Στο δεύτερο σετ, η Μαρία Σάκκαρη ξεκίνησε από θέση σερβίς. Η Αμερικανίδα τενίστρια, έχοντας πολύ καλό ρυθμό από το πρώτο σετ, βρήκε δύο ευκαιρίες για να... σπάσει το σερβίς της Ελληνίδας πράγμα το οποίο πέτυχε (1-0). Στο αμέσως επόμενο game σέρβιρε για να υπερασπιστεί το break της, το οποίο έκανε σβήνοντας δύο break points της Σάκκαρη (2-0).
Από εκεί και πέρα, οι δύο τενίστριες διατήρησαν τα σερβίς τους. Μάλιστα, η Νο.33 του κόσμου ήταν αυτή που βρέθηκε ακόμη μία φορά έναν πόντο μακριά από το break, αλλά το αποτέλεσμα ήταν ίδιο μιας και η Παρκς απέτρεψε το... σπάσιμο στο σερβίς της (4-2).
Σε αντίθεση με τη Μαρία Σάκκαρη, η Αλίσια Παρκς όταν βρήκε ξανά τις ευκαιρίες για break στο 9ο game, τις εκμεταλλεύτηκε στο μέγιστο για να φτάσει στην κατάκτηση του σετ με 6-3 και να πανηγυρίσει τη νίκη.
Πηγή: www.gazzetta.gr
