«Άνοιξε ο πάγος λιώνει»: Η ατάκα του Λιονέλ Μέσι στο video clip της Tini, βίντεο
Ο Λιονέλ Μέσι συμμετέχει μαζί με τον Ροντρίγκο Ντε Πολ στο νέο video clip του τραγουδιού «Δυο εραστές»
Ο Λιονέλ Μέσι πρωταγωνιστεί στο νέο μουσικό βίντεο του Tini Stoessel μαζί με τον συμπαίκτη του Ροντρίγκο Ντε Πολ, ο οποίος είναι ο σύντροφος της τραγουδίστριας.
Το νέο τραγούδι με τον τίτλο «Δυο εραστές» κυκλοφόρησε ήδη στην Αργεντινή και... απογειώθηκε αφού στο video clip συμμετέχει ο Λιονέλ Μέσι.
Σε μια από τις σκηνές του video clip ο Μέσι κρατάει μια σακούλα με πάγο πίσω από την πόρτα και λέει: «Ανοίξτε, ο πάγος λιώνει!».
Ο Μέσι σε μια άλλη σκηνή κλωτσάει μια μπάλα μπροστά στο εορταστικό τραπέζι μαζί με τον συμπαίκτη του στην εθνική Αργεντινής και στην Ίντερ Μαϊάμι.
Messi’s cameo on Tini Stoessel music video ❤️pic.twitter.com/o4eZ4m9TJO— MessiMania (@M10Update) March 20, 2026
