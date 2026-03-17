Στο Συνέδριο που πραγματοποιήθηκε στη Φλωρεντία ο Σύνδεσμος Κοινωνικής Ευθύνης για Παιδιά και Νέους ανέδειξε την πρότασή του για την καθιέρωση Εκπαιδευτικού Προγράμματος Κοινωνικής Αφύπνισης για την Αναπηρία και Ανάπτυξης Συμπεριληπτικής Νοοτροπίας.
Στίβος: Με Τεντόγλου και Καραλή αναχωρεί την Τετάρτη για το Τορούν η Εθνική στίβου
Από την Παρασκευή 20 Μαρτίου έως την Κυριακή 22 Μαρτίου θα διεξαχθεί στο Τορούν της Πολωνίας το Παγκόσμιο πρωτάθλημα
Η εθνική ομάδα αναχωρεί την Τετάρτη (18/3) για το Τόρουν, προκειμένου να συμμετάσχει στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα κλειστού στίβου, το οποίο ξεκινάει την Παρασκευή 20 Μαρτίου και ολοκληρώνεται την Κυριακή 22 Μαρτίου.
Επτά αθλητές και αθλήτριες θα αναχωρήσουν το μεσημέρι της Τετάρτης με προορισμό τη Βαρσοβία, καθώς ένας τραυματισμός της τελευταίας στιγμής άφησε εκτός αποστολής τη Δήμητρα Τσουκαλά, η οποία είχε εξασφαλίσει την πρόκριση στα 60 μέτρα. Η ομάδα θα προσγειωθεί στην πρωτεύουσα της Πολωνίας και από εκεί οδικώς θα ταξιδέψει στο Τόρουν.
Τα μέλη της ομάδας θα ταξιδέψουν με την πτήση 872 της Aegean στις 15:50, ενώ η επιστροφή τους στην Αθήνα είναι προγραμματισμένη για το βράδυ της Δευτέρας, στις 21:50, με την πτήση Α873.
Δείτε πληροφορίες για την ομάδα και τη διοργάνωση
Τα μέλη της ομάδας
Άνδρες
60 μ. εμπ.: Χρήστος – Παναγιώτης Ρούμτσιος (ΠΑΟ)
Ύψος: Αντώνης Μέρλος (ΠΑΟΚ)
Επί κοντώ: Εμμανουήλ Καραλής (ΟΣΦΠ)
Μήκος: Μίλτος Τεντόγλου (ΓΣ Κηφισιάς)
Τριπλούν: Ανδρέας Πανταζής (ΑΟ Μεγάρων)
Γυναίκες
60 μ.: Ραφαέλα Σπανουδάκη (ΓΣ Ηλιούπολης)
5αθλο: Αναστασία Ντραγκομίροβα (ΑΣ Κένταυρος)
