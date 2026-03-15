Σλότερμπεκ εναντίον Σλότερμπεκ: Νίκο και Κέβεν, ξέχασαν για λίγο τους δεσμούς αίματος και αγωνίστηκαν αντίπαλοι, ως αρχηγοί των ομάδων τους, δείτε βίντεο
Στην αναμέτρηση Μπορούσια Ντόρτμουντ - Αουγκσμπουργκ γράφτηκε ιστορία με πρωταγωνιστές τους αδελφούς Σλότερμπεκ
Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον αναμενόταν η χθεσινή αναμέτρηση (Σάββατο 14/3) της Μπορούσια Ντόρτμουντ με την Άουγκσμπουργκ, με το όνομα Σλότερμπεκ να βρίσκεται στις αποστολές και των δύο ομάδων.
Δεν ήταν η πρώτη φορά που ο Νίκο (της Ντόρτμουντ) και ο Κέβεν (της Αόυγκσμπουργκ) βρέθηκαν αντίπαλοι σε αγώνα της Bundesliga, ωστόσο ήταν η πρώτη φορά που αμφότεροι φορούσαν το περιβραχιόνιο του αρχηγού.
Η στιγμή που τα δύο αδέρφια θα διάλεγαν τέρμα, με το στρίψιμο του κέρματος, ήταν κάτι παραπάνω από διασκεδαστική, με το Νίκο να διαλέγει πρώτος και να ρωτάει τον αδερφό του: «Έλα αδερφέ, τι κάνεις;» και τον Κέβεν να απαντάει: «Καλά είμαι αδερφέ, εσύ;».
Τα γερμανικά ΜΜΕ, έκαναν λόγο για μία απολαυστική και σπάνια στιγμή, στη συγκεκριμένη αναμέτρηση, λέγοντας πως υπάρχει ένας κοινός λόγος, για τον οποίον τόσο η Μπορούσια Ντόρτμουντ όσο και η Άουγκσμπουργκ, είναι από τις καλύτερες ομάδες της Bundesliga, μιας και έχουν και οι δύο από έναν Σλότερμπεκ. To συγκεκριμένο όνομα, έχει συνδυαστεί με μία επιβλητική παρουσία στην άμυνα, με ψύχραιμες αντιδράσεις και ηγετικές ικανότητες, μιας και τα δύο αδέρφια αγωνίζονται στα μετόπισθεν.
Από τη μία, ο Κέβεν έχει αποτελέσει αναπόσπαστο κομμάτι της Άουγκσμπουργκ από τη στιγμή που τραυματίστηκε ο Γκόουβελοου, με τον τεχνικό της ομάδας, Μάνουελ Μπάουμ να τρίβει τα χέρια του από ικανοποίηση, με τις εμφανίσεις του 28χρονου σεντερ μπακ. Μάλιστα από τον Δεκέμβριο μέχρι και σήμερα, ο Κέβεν δεν έχει χάσει ούτε ένα λεπτό συμμετοχής.
Από την άλλη μεριά, ο μικρότερος αδερφός, ο 26χρονος Νίκο, έχει αποτελέσει βασικό πυλώνα της αμυντικής λειτουργίας της Μπορούσια, κερδίζοντας την εμπιστοσύνη του Νίκο Κόβατς. Οι πάσες ακριβείας του και η μαχητικότητα στο ψηλό παιχνίδι, τον έχουν κάνει σύνθημα στα χείλη των φιλάθλων, ενώ ήδη μετράει και 23 συμμετοχές με την Εθνική Γερμανίας και ακούγεται όιτ υπάρχει ενδιαφέρον από τη Ρεάλ Μαδρίτης.
Το τελικό 2-0, με τα γκολ των Αντεγιέμι, Ρετζιάνι, μπορεί να απογοήτευσε τον Κέβεν, ωστόσο η αγκαλιά του αδερφού του, μετά το τέλος του αγώνα, τον έκανε να χαμογελάσει και πάλι.
«Ήταν μία πολύ όμορφη και πολύ σημαντική στιγμή για μένα και τον Κέβεν. Ανυπομονούσαμε και οι δύο, πάρα πολύ. Ήταν κάτι πολύ σημαντικό, τόσο για εμάς όσο και για τους γονείς μας» παραδέχτηκε στις δηλώσεις του, ο Νίκο. Ολοκληρώνοντας ο 26χρονος αμυντικός παραδέχτηκε πως: «Θα ήθελα πολύ να μπορούσε να μείνει ο Κέβεν για λίγες μέρες μαζί μου στο Ντόρτμουντ. Δεν έχουμε ιδωθεί εδώ και αρκετό καιρό».
