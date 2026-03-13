Κάρλος Αλκαράθ: Ντύθηκε... μέλισσα για να πανηγυρίσει την πρόκριση στα ημιτελικά του Indian Wells, βίντεο
Ο Νο1 τενίστας στον κόσμο έχει πιστούς οπαδούς που εμφανίζονται ως... μέλισσες στις εξέδρες όταν αγωνίζεται
Ο Κάρλος Αλκαράθ απέκλεισε τον Κάμερον Νόρι και προκρίθηκε στα ημιτελικά του Indian Wells στην Καλιφόρνια.
Ο Ισπανός που είναι στο Νο1 της παγκόσμιας κατάταξης στο τένις μετά τον αγώνα πανηγύρισε την πρόκριση ντυμένος... μέλισσα και τρέλανε τους φαν του!
Ο Κάρλος Αλκαράθ έκανε το χατίρι σε μερίδα οπαδών του που εμφανίζονται στις εξέδρες με στολές μελισσών. Δεν είναι τυχαία η επιλογή της μέλισσας αφού ο Κάρλος Αλκαράθ είχε πρωταγωνιστήσει πριν δύο χρόνια στον αγώνα με τον Αλεξάντερ Ζβέρεφ ο οποίος διακόπηκε όταν ένα σμήνος μελισσών εισέβαλε στο κορτ.
Έτσι ο Αλκαράθ φόρεσε τη στολή της μέλισσας και γιόρτασε μαζί τους.
Omg Carlos 🤣🤣🐝🐝— Carlos Alcaraz Daily (@alcarazdaily) March 13, 2026
Via: @BNPPARIBASOPEN IG pic.twitter.com/R6M6HHsgUS
It's safe to say that Carlos Alcaraz was buzzing after his quarter-final win 🐝— TNT Sports (@tntsports) March 13, 2026
Alcaraz pulled on a outfit from his 'Bee Squad' at Indian Wells 🤣 pic.twitter.com/LptEkVfin0
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα