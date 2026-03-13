Κάρλος Αλκαράθ: Ντύθηκε... μέλισσα για να πανηγυρίσει την πρόκριση στα ημιτελικά του Indian Wells, βίντεο
Κάρλος Αλκαράθ Μέλισσα Indian Wells

Κάρλος Αλκαράθ: Ντύθηκε... μέλισσα για να πανηγυρίσει την πρόκριση στα ημιτελικά του Indian Wells, βίντεο

Ο Νο1 τενίστας στον κόσμο έχει πιστούς οπαδούς που εμφανίζονται ως... μέλισσες στις εξέδρες όταν αγωνίζεται

Κάρλος Αλκαράθ: Ντύθηκε... μέλισσα για να πανηγυρίσει την πρόκριση στα ημιτελικά του Indian Wells, βίντεο
Ο Κάρλος Αλκαράθ απέκλεισε τον Κάμερον Νόρι και προκρίθηκε στα ημιτελικά του Indian Wells στην Καλιφόρνια. 

Ο Ισπανός που είναι στο Νο1 της παγκόσμιας κατάταξης στο τένις μετά τον αγώνα πανηγύρισε την πρόκριση ντυμένος... μέλισσα και τρέλανε τους φαν του!

Ο Κάρλος Αλκαράθ έκανε το χατίρι σε μερίδα οπαδών του που εμφανίζονται στις εξέδρες με στολές μελισσών. Δεν είναι τυχαία η επιλογή της μέλισσας αφού ο Κάρλος Αλκαράθ είχε πρωταγωνιστήσει πριν δύο χρόνια στον αγώνα με τον Αλεξάντερ Ζβέρεφ ο οποίος διακόπηκε  όταν ένα σμήνος μελισσών εισέβαλε στο κορτ. 

Έτσι ο Αλκαράθ φόρεσε τη στολή της μέλισσας και γιόρτασε μαζί τους. 
1 ΣΧΟΛΙΟ

