Το βίντεο της Euroleague για την επιστροφή του Λεσόρ στη δράση
Ο Γάλλος σέντερ αναμένεται να πατήσει ξανά παρκέ μετά από πολύ καιρό απέναντι στην Ζάλγκιρις για την Euroleague
Σε... ρυθμούς Ματίας Λεσόρ κινείται η Euroleague με αφορμή την πολυαναμενόμενη επιστροφή του Γάλλου στην αγωνιστική δράση!
Ο 30χρονος ψηλός του Παναθηναϊκού είναι έτοιμος να πατήσει παρκέ μετά από μήνες στο αποψινό εντός έδρας παιχνίδι των «πράσινων» με αντίπαλο τη Ζάλγκιρις για την 31η αγωνιστική, με τον ίδιο και τους φίλους του «τριφυλλιού» να περιμένουν πως και πως τη μεγάλη αυτή στιγμή.
Στο ίδιο μήκος κύματος και η διοργανώτρια αρχή, με την Euroleague να δημοσιεύει ένα βίντεο του Λεσόρ όπου χορεύει με τη φανέλα της Παρτίζαν, στέλνοντας έτσι το μήνυμά της για την επάνοδο του θηριώδους σέντερ!
Θυμίζουμε ότι ο Λεσόρ είχε τον σοβαρό τραυματισμό στις 17 Δεκεμβρίου 2024 στο εντός έδρας παιχνίδι με την Μπασκόνια και έκτοτε ήταν εκτός αγωνιστικής δράσης, με εξαίρεση τις δύο αναμετρήσεις του Final Four τον περασμένο Μάιο στο Άμπου Ντάμπι.
Everyone’s mood tonight… #EveryGameMatters pic.twitter.com/USOYjBnxbv— EuroLeague (@EuroLeague) March 12, 2026
