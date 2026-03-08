Με τη στήριξη της HELLENiQ ENERGY, οι Φοιτητικές Εστίες αποκτούν σύγχρονους και πιο λειτουργικούς χώρους
Αστέρας Τρίπολης: Ο Αλμύρας πλάνταξε στο κλάμα μετά την ήττα από τον Πανσερραϊκό, βίντεο
Συγκλονιστικές στιγμές μετά τη λήξη του ντέρμπι ουραγών στην Τρίπολη, με τον νεαρό χαφ να πλαντάζει στο κλάμα στον πάγκο, αποτυπώνοντας την ασφυκτική πίεση για την παραμονή
Στο απόλυτο ντέρμπι των ουραγών, ο Πανσερραϊκός απέδρασε με ένα τεράστιο και «χρυσό» διπλό (0-1) απέναντι στον Αστέρα AKTOR, βυθίζοντας τους Αρκάδες στην εσωστρέφεια και φέρνοντάς τους πλέον σε οριακό σημείο όσον αφορά την επιβίωσή τους στη Stoiximan Super League.
Η εικόνα που «σημάδεψε» την αναμέτρηση, ωστόσο, ήρθε μετά το τελικό σφύριγμα. Ενδεικτικό της ασφυκτικής πίεσης και της απόγνωσης που επικρατεί στο «στρατόπεδο» του Αστέρα, ήταν το συγκλονιστικό ξέσπασμα του Χρήστου Αλμύρα. Ο νεαρός χαφ κάθισε στον πάγκο της ομάδας του και πλάνταξε στο κλάμα, μην μπορώντας να συγκρατήσει τα δάκρυα και τα συναισθήματά του, αποτυπώνοντας πλήρως το βαρύ κλίμα που επικρατεί στην Τρίπολη. Ο Αλμύρας μπήκε στο ματς στο 56ο λεπτό στη θέση του Άλχο.
