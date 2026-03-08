Αστέρας Τρίπολης: Ο Αλμύρας πλάνταξε στο κλάμα μετά την ήττα από τον Πανσερραϊκό, βίντεο

Συγκλονιστικές στιγμές μετά τη λήξη του ντέρμπι ουραγών στην Τρίπολη, με τον νεαρό χαφ να πλαντάζει στο κλάμα στον πάγκο, αποτυπώνοντας την ασφυκτική πίεση για την παραμονή