Αλλαγή στα playoffs ανόδου της Championship: Οι ομάδες αυξάνονται από τέσσερις σε έξι

Η αλλαγή θα ισχύσει από την περίοδο 2026-27

Τα playoffs ανόδου της Championship (Β’ κατηγορίας Αγγλίας) θα επεκταθούν από τέσσερις ομάδες σε έξι ξεκινώντας από τη σεζόν 2026-27, ανακοίνωσε (5/3) η English Football League (EFL), σε μια προσπάθεια να αυξηθεί ο αριθμός των ανταγωνιστικών αγώνων στα τελικά στάδια της σεζόν.

Σύμφωνα με την τρέχουσα μορφή, οι δύο πρώτες ομάδες της δεύτερης κατηγορίας προβιβάζονται αυτόματα στην Premier League, με τις επόμενες τέσσερις ομάδες να αγωνίζονται για την τρίτη θέση ανόδου.
Από την επόμενη σεζόν, οι ομάδες που θα τερματίσουν τρίτη και τέταρτη θα προκριθούν στα ημιτελικά των playoffs, ενώ οι επόμενες τέσσερις ομάδες θα αγωνιστούν σε αγώνες προκριματικών για να φτάσουν στους τέσσερις τελευταίους.

«Από την εισαγωγή τους το 1986/87, τα playoffs έχουν γίνει ένα highlight του εγχώριου ποδοσφαιρικού ημερολογίου, αποτυπώνοντας το δράμα, την αγωνία και το ρίσκο που κάνουν την EFL τόσο ξεχωριστή», δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος της EFL, Τρέβορ Μπιρτς.

«Μετά από αρκετούς μήνες συζητήσεων με συλλόγους και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη, είμαστε βέβαιοι ότι αυτή η αλλαγή θα ενισχύσει περαιτέρω την Championship ως διοργάνωση και θα δώσει σε περισσότερους συλλόγους και στους οπαδούς τους μια πραγματική ευκαιρία να επιτύχουν την άνοδο», πρόσθεσε.

Οι αλλαγές εγκρίθηκαν από τους συλλόγους της EFL στη σημερινή (5/3) γενική συνέλευση και η νέα μορφή σημαίνει ότι μια ομάδα που τερματίζει όγδοη στην Championship θα μπορούσε ακόμα να κερδίσει την άνοδο στην Premier League.

