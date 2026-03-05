Παναθηναϊκός: Θα προπονηθεί στο ΣΕΦ το πρωί της Παρασκευής
SPORTS
Παναθηναϊκός Ολυμπιακός Euroleague

Παναθηναϊκός: Θα προπονηθεί στο ΣΕΦ το πρωί της Παρασκευής

Ο Παναθηναϊκός θα κάνει χρήση του δικαιώματος που του δίνει η Euroleague και θα προπονηθεί στην έδρα του Ολυμπιακού λίγες ώρες πριν από το σπουδαίο παιχνίδι

Παναθηναϊκός: Θα προπονηθεί στο ΣΕΦ το πρωί της Παρασκευής
3 ΣΧΟΛΙΑ
Πρωινή προπόνηση στο ΣΕΦ θα κάνει την Παρασκευή ο Παναθηναϊκός

Η ομάδα του Εργκίν Αταμάν θα κάνει χρήση του δικαιώματος που της δίνει η Euroleague και θα κατέβει στο ΣΕΦ για σουτάκια λίγες ώρες πριν από το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό που αρχίζει στις 21:15. 

Τα δύο προηγούμενα χρόνια ο Παναθηναϊκός δεν κατέβηκε στο ΣΕΦ για προπόνηση αλλά αυτή τη φορά το επέλεξε και μένει να δούμε εάν θα πάει ή θα ακυρωθεί τελευταία στιγμή η προπόνηση.
3 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Το DEI College κατέθεσε αίτηση για παράρτημα ιδιωτικού Πανεπιστημίου στην Ελλάδα

Διαθέτει 5 ακαδημαϊκές σχολές και 10 πανεπιστημιακά προγράμματα - Πάνω από 35 χρόνια εμπειρίας στη βρετανική τριτοβάθμια εκπαίδευση, με χιλιάδες αποφοίτους από όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό.

Η ανοιξιάτικη ανανέωση του ανδρικού στυλ

Η σεζόν αλλάζει, αλλάζουμε και εμείς! Επισκεπτόμαστε το The Mall Athens για τα απαραίτητα κομμάτια που θα μας χαρίσουν ένα statement look που αποπνέει άνεση, κομψότητα και ελευθερία.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης