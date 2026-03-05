Παναθηναϊκός: Θα προπονηθεί στο ΣΕΦ το πρωί της Παρασκευής

Ο Παναθηναϊκός θα κάνει χρήση του δικαιώματος που του δίνει η Euroleague και θα προπονηθεί στην έδρα του Ολυμπιακού λίγες ώρες πριν από το σπουδαίο παιχνίδι