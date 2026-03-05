Παναθηναϊκός: Θα προπονηθεί στο ΣΕΦ το πρωί της Παρασκευής
Παναθηναϊκός: Θα προπονηθεί στο ΣΕΦ το πρωί της Παρασκευής
Ο Παναθηναϊκός θα κάνει χρήση του δικαιώματος που του δίνει η Euroleague και θα προπονηθεί στην έδρα του Ολυμπιακού λίγες ώρες πριν από το σπουδαίο παιχνίδι
Πρωινή προπόνηση στο ΣΕΦ θα κάνει την Παρασκευή ο Παναθηναϊκός.
Η ομάδα του Εργκίν Αταμάν θα κάνει χρήση του δικαιώματος που της δίνει η Euroleague και θα κατέβει στο ΣΕΦ για σουτάκια λίγες ώρες πριν από το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό που αρχίζει στις 21:15.
Τα δύο προηγούμενα χρόνια ο Παναθηναϊκός δεν κατέβηκε στο ΣΕΦ για προπόνηση αλλά αυτή τη φορά το επέλεξε και μένει να δούμε εάν θα πάει ή θα ακυρωθεί τελευταία στιγμή η προπόνηση.
