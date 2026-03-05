Γουίλιαμ Οσούλα: Από νικητής διαγωνισμού της Γιουνάιτεντ στα 11 του, «δήμιός» της δώδεκα χρόνια μετά!

Ο Γουίλιαμ Οσούλα χάρισε μια τεράστια νίκη στη Νιούκαστλ επί της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, σκοράροντας στο 90ό λεπτό - Το απίστευτο παιχνίδι της μοίρας και η ανάρτηση του 2014 που έγινε viral, δείχνοντας τον Δανό επιθετικό να βραβεύεται ως παιδί-θαύμα





Ωστόσο, η ιστορία πίσω από τον «χρυσό» σκόρερ επισκίασε ακόμα και το ίδιο το αποτέλεσμα.



Το viral tweet του 2014: Όταν η Γιουνάιτεντ τον αποθέωνε





«Συγχαρητήρια στον 11χρονο Γουίλιαμ Όσουλα από τη Δανία, νικητή του σημερινού Παγκόσμιου Τελικού Δεξιοτήτων των MU Soccer Schools».



Οι φωτογραφίες έδειχναν τον μικρό, τότε, Γουίλιαμ να ποζάρει γεμάτος καμάρι δίπλα στους θρύλους του συλλόγου, Μπράιαν Ρόμπσον και Γκάρι Πάλιστερ. Δώδεκα χρόνια αργότερα, το ίδιο παιδί έμελλε να βυθίσει στη θλίψη τους φίλους της Γιουνάιτεντ φορώντας τη φανέλα της Νιούκαστλ.







View this post on Instagram A post shared by CBS Sports Golazo (@cbssportsgolazo) Κλείσιμο

Η λύτρωση στο 90' με δέκα παίκτες

Η νίκη της Νιούκαστλ αποκτά ακόμα μεγαλύτερη αξία αν αναλογιστεί κανείς πως αγωνίστηκε για ένα ημίχρονο με 10 παίκτες λόγω της αποβολής του Τζέικομπ Ράμσεϊ. Ο Οσούλα πέρασε στο ματς μόλις στο 85ο λεπτό και στις καθυστερήσεις, ο Δανός πήρε την μπάλα από δεξιά, συνέκλινε αποφεύγοντας την άμυνα της Γιουνάιτεντ και με ένα υπέροχο αριστερό πλασέ νίκησε τον Σένε Λάμενς για το τελικό 2-1.





View this post on Instagram A post shared by Premier League (@premierleague)

Το ποδόσφαιρο έχει τον δικό του, μοναδικό τρόπο να γράφει τα καλύτερα σενάρια. Το βράδυ της Τετάρτης, η Νιούκαστλ πέτυχε μια μεγάλη νίκη (2-1) επί της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, για την Premier League χάρη σε ένα εκπληκτικό γκολ του 22χρονου Γουίλιαμ Οσούλα στο 90ό λεπτό.Ωστόσο, η ιστορία πίσω από τον «χρυσό» σκόρερ επισκίασε ακόμα και το ίδιο το αποτέλεσμα.Λίγα λεπτά μετά το νικητήριο γκολ, μια ανάρτηση της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στο X (τότε Twitter) από τον Νοέμβριο του 2014 ήρθε ξανά στην επιφάνεια. Το μήνυμα έγραφε:«Συγχαρητήρια στον 11χρονο Γουίλιαμ Όσουλα από τη Δανία, νικητή του σημερινού Παγκόσμιου Τελικού Δεξιοτήτων των MU Soccer Schools».Οι φωτογραφίες έδειχναν τον μικρό, τότε, Γουίλιαμ να ποζάρει γεμάτος καμάρι δίπλα στους θρύλους του συλλόγου, Μπράιαν Ρόμπσον και Γκάρι Πάλιστερ. Δώδεκα χρόνια αργότερα, το ίδιο παιδί έμελλε να βυθίσει στη θλίψη τους φίλους της Γιουνάιτεντ φορώντας τη φανέλα της Νιούκαστλ.Η νίκη της Νιούκαστλ αποκτά ακόμα μεγαλύτερη αξία αν αναλογιστεί κανείς πως αγωνίστηκε για ένα ημίχρονο με 10 παίκτες λόγω της αποβολής του Τζέικομπ Ράμσεϊ. Ο Οσούλα πέρασε στο ματς μόλις στο 85ο λεπτό και στις καθυστερήσεις, ο Δανός πήρε την μπάλα από δεξιά, συνέκλινε αποφεύγοντας την άμυνα της Γιουνάιτεντ και με ένα υπέροχο αριστερό πλασέ νίκησε τον Σένε Λάμενς για το τελικό 2-1.

«Ήταν το καλύτερο συναίσθημα. Όταν μπήκα μέσα, προσευχήθηκα απλώς να σκοράρω και να κάνω κάτι να συμβεί. Το δούλευα στην προπόνηση χθες, να συγκλίνω και να τελειώνω τη φάση, οπότε η σκληρή δουλειά απέδωσε» είπε ο Οσούλα μιλώντας στο TNT Sports.



Τη δήλωσή του επιβεβαίωσε απόλυτα ο προπονητής της Νιούκαστλ, Έντι Χάου, αποκαλύπτοντας το παρασκήνιο:

«Ο Γουίλ ζήτησε μετά την προπόνηση χθες 10 επιπλέον μπάλες. Ήθελε να κάνει 10 ακόμα τελειώματα, καρμπόν με το γκολ που πέτυχε σήμερα. Σκόραρε στα 8 από τα 10!».



Η διαδρομή μέχρι την καθιέρωση

Ο Όσουλα δεν είχε εύκολο δρόμο τη φετινή σεζόν, καθώς βρισκόταν πίσω από τους Νικ Βολτεμάντε και Γιοάν Ουισά στην ιεραρχία της επίθεσης. Ξεκίνησε από τις ακαδημίες της Σέφιλντ Γιουνάιτεντ, η οποία του έδωσε την ευκαιρία να κάνει το επαγγελματικό του ντεμπούτο.



Αφού πέρασε ένα διάστημα ως δανεικός στην Ντέρμπι Κάουντι, η Νιούκαστλ διέκρινε τις δυνατότητές του και δαπάνησε 10 εκατ. λίρες το 2024 για να τον κάνει δικό της. Το ταλέντο του, άλλωστε, ήταν πάντα εκεί — από εκείνη τη μέρα, πριν από 12 χρόνια, που μάγεψε το «Ολντ Τράφορντ» ως παιδί.



