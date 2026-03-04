Διαθέτει 5 ακαδημαϊκές σχολές και 10 πανεπιστημιακά προγράμματα - Πάνω από 35 χρόνια εμπειρίας στη βρετανική τριτοβάθμια εκπαίδευση, με χιλιάδες αποφοίτους από όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό.
Οπαδοί της Βανκούβερ έκαναν αγωγή κατά της Ίντερ Μαϊάμι λόγω... Μέσι και δικαιώθηκαν παίρνοντας πίσω 347.000 δολάρια
Οπαδοί της Βανκούβερ έκαναν αγωγή κατά της Ίντερ Μαϊάμι λόγω... Μέσι και δικαιώθηκαν παίρνοντας πίσω 347.000 δολάρια
Η ομάδα του Καναδά είχε διαφημίσει το παιχνίδι με την Ίντερ Μαϊάμι με την παρουσία του Αργεντινού σταρ στο γήπεδο, όμως τελικά είχε μείνει εκτός αποστολής
Οι Βανκούβερ Γουάιτκαπς και το MLS υποχρεώθηκαν να καταβάλουν 347.000 δολάρια για αγώνα της κανονικής περιόδου του 2024, στον οποίο ο Λιονέλ Μέσι δεν εμφανίστηκε, παρότι είχε χρησιμοποιηθεί εκτενώς σε διαφημιστικό υλικό.
Κατά τη διάρκεια της πολυδιαφημισμένης πρώτης του πλήρους σεζόν στο MLS, ο Μέσι πρωταγωνίστησε στην καμπάνια προώθησης των Γουάιτκαπς και της λίγκας ενόψει της επίσκεψης της Ίντερ Μαϊάμι στο Βανκούβερ τον Μάιο εκείνης της χρονιάς.
Η προβολή του οκτάκις νικητή της Χρυσής Μπάλας επέτρεψε στην ομάδα να αυξήσει τις τιμές και να μεγιστοποιήσει τα έσοδα από τα εισιτήρια για τον αγώνα, ενώ στις προωθητικές ενέργειες συμπεριλαμβάνονταν και οι πρώην συμπαίκτες του στην Μπαρτσελόνα και νυν παίκτες της Ίντερ Μαϊάμι, Λουίς Σουάρεζ και Σέρχιο Μπουσκέτς.
Οι διοργανωτές περίμεναν να καταγράψουν ρεκόρ προσέλευσης εκείνη την ημέρα.
Ωστόσο, προς μεγάλη απογοήτευση των φιλάθλων που πλήρωσαν μια περιουσία — ανάμεσά τους και μία γυναίκα που έδωσε 335 δολάρια για εισιτήριο για τον αδελφό της που ταξίδεψε από την Ιταλία — ο Λιονέλ Μέσι και οι δύο σούπερ σταρ συμπαίκτες του έμειναν εκτός αποστολής της Ίντερ Μαϊάμι για τον αγώνα, πράγμα που σημαίνει ότι δεν ταξίδεψαν καν στο Βανκούβερ.
Οι Βανκούβερ Γουάιτκαπς εξέδωσαν μάλιστα ανακοίνωση σχετικά με τη διαθεσιμότητα των αστέρων της αντίπαλης ομάδας, αναφέροντας:
«Παρότι δεν έχουμε λάβει επίσημη ενημέρωση σχετικά με τη διαθεσιμότητα των Μέσι, Σουάρεζ και Μπουσκέτς για αυτό το Σαββατοκύριακο, κατανοούμε ότι δεν θα πραγματοποιήσουν αυτό το ταξίδι».
Και, όπως αναφέρει η The Athletic, τόσο οι Βανκούβερ Γουάιτκαπς όσο και το MLS δέχτηκαν στη συνέχεια αγωγή από έναν εκπρόσωπο ενάγοντα, τον Χο Τσουν, κάτοικο της Βρετανικής Κολούμπια.
Σύμφωνα με την αγωγή του, ο Τσουν αγόρασε δύο εισιτήρια για τον αγώνα μέσω του μοναδικού επίσημου πωλητή, της Ticketmaster, με κόστος συνολικά 404 δολάρια.
Οι δικηγόροι του υποστήριξαν ότι γνώριζε τα διαφημιστικά υλικά που περιλάμβαναν τους Μέσι, Σουάρες και Μπουσκέτς πριν προχωρήσει στην αγορά, τα οποία «αντιπροσώπευαν, υπέδειξαν ή υπονοούσαν» ότι και οι τρεις θα αγωνίζονταν.
Η αγωγή ισχυρίστηκε ότι οι παραστάσεις έγιναν «σε διάφορες πλατφόρμες μέσων, συμπεριλαμβανομένων υπαίθριων πινακίδων, έντυπης διαφήμισης, διαδικτυακής διαφήμισης ή διαφήμισης στα social media» και διανεμήθηκαν σε ιστότοπους, πλατφόρμες ή λογαριασμούς κοινωνικών δικτύων που ελέγχονταν από τους Γουάιτκαπς και το MLS, ενώ χρησιμοποιούνταν ως «δόλωμα» για την πώληση εισιτηρίων σε τιμές «δέκα φορές υψηλότερες από τα άλλα εντός έδρας παιχνίδια των Βανκούβερ Γουάιτκαπς».
Οι Βανκούβερ Γουάιτκαπς και το MLS αρνήθηκαν οποιαδήποτε ευθύνη ή ανάμειξη στην απόφαση οι Λιονέλ Μέσι, Λουίς Σουάρες και Σέρχιο Μπουσκέτς να μην αγωνιστούν.
Κατά τη διάρκεια της πολυδιαφημισμένης πρώτης του πλήρους σεζόν στο MLS, ο Μέσι πρωταγωνίστησε στην καμπάνια προώθησης των Γουάιτκαπς και της λίγκας ενόψει της επίσκεψης της Ίντερ Μαϊάμι στο Βανκούβερ τον Μάιο εκείνης της χρονιάς.
Η προβολή του οκτάκις νικητή της Χρυσής Μπάλας επέτρεψε στην ομάδα να αυξήσει τις τιμές και να μεγιστοποιήσει τα έσοδα από τα εισιτήρια για τον αγώνα, ενώ στις προωθητικές ενέργειες συμπεριλαμβάνονταν και οι πρώην συμπαίκτες του στην Μπαρτσελόνα και νυν παίκτες της Ίντερ Μαϊάμι, Λουίς Σουάρεζ και Σέρχιο Μπουσκέτς.
Οι διοργανωτές περίμεναν να καταγράψουν ρεκόρ προσέλευσης εκείνη την ημέρα.
Ωστόσο, προς μεγάλη απογοήτευση των φιλάθλων που πλήρωσαν μια περιουσία — ανάμεσά τους και μία γυναίκα που έδωσε 335 δολάρια για εισιτήριο για τον αδελφό της που ταξίδεψε από την Ιταλία — ο Λιονέλ Μέσι και οι δύο σούπερ σταρ συμπαίκτες του έμειναν εκτός αποστολής της Ίντερ Μαϊάμι για τον αγώνα, πράγμα που σημαίνει ότι δεν ταξίδεψαν καν στο Βανκούβερ.
Οι Βανκούβερ Γουάιτκαπς εξέδωσαν μάλιστα ανακοίνωση σχετικά με τη διαθεσιμότητα των αστέρων της αντίπαλης ομάδας, αναφέροντας:
«Παρότι δεν έχουμε λάβει επίσημη ενημέρωση σχετικά με τη διαθεσιμότητα των Μέσι, Σουάρεζ και Μπουσκέτς για αυτό το Σαββατοκύριακο, κατανοούμε ότι δεν θα πραγματοποιήσουν αυτό το ταξίδι».
Και, όπως αναφέρει η The Athletic, τόσο οι Βανκούβερ Γουάιτκαπς όσο και το MLS δέχτηκαν στη συνέχεια αγωγή από έναν εκπρόσωπο ενάγοντα, τον Χο Τσουν, κάτοικο της Βρετανικής Κολούμπια.
Σύμφωνα με την αγωγή του, ο Τσουν αγόρασε δύο εισιτήρια για τον αγώνα μέσω του μοναδικού επίσημου πωλητή, της Ticketmaster, με κόστος συνολικά 404 δολάρια.
Οι δικηγόροι του υποστήριξαν ότι γνώριζε τα διαφημιστικά υλικά που περιλάμβαναν τους Μέσι, Σουάρες και Μπουσκέτς πριν προχωρήσει στην αγορά, τα οποία «αντιπροσώπευαν, υπέδειξαν ή υπονοούσαν» ότι και οι τρεις θα αγωνίζονταν.
Η αγωγή ισχυρίστηκε ότι οι παραστάσεις έγιναν «σε διάφορες πλατφόρμες μέσων, συμπεριλαμβανομένων υπαίθριων πινακίδων, έντυπης διαφήμισης, διαδικτυακής διαφήμισης ή διαφήμισης στα social media» και διανεμήθηκαν σε ιστότοπους, πλατφόρμες ή λογαριασμούς κοινωνικών δικτύων που ελέγχονταν από τους Γουάιτκαπς και το MLS, ενώ χρησιμοποιούνταν ως «δόλωμα» για την πώληση εισιτηρίων σε τιμές «δέκα φορές υψηλότερες από τα άλλα εντός έδρας παιχνίδια των Βανκούβερ Γουάιτκαπς».
Οι Βανκούβερ Γουάιτκαπς και το MLS αρνήθηκαν οποιαδήποτε ευθύνη ή ανάμειξη στην απόφαση οι Λιονέλ Μέσι, Λουίς Σουάρες και Σέρχιο Μπουσκέτς να μην αγωνιστούν.
Ωστόσο, η τελική απόφαση ήταν κατά τους και έτσι υποχρεώθηκαν να καταβάλουν 347.000 δολάρια για το παραπάνω γεγονός.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα