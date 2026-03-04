Οπαδοί της Βανκούβερ έκαναν αγωγή κατά της Ίντερ Μαϊάμι λόγω... Μέσι και δικαιώθηκαν παίρνοντας πίσω 347.000 δολάρια

Η ομάδα του Καναδά είχε διαφημίσει το παιχνίδι με την Ίντερ Μαϊάμι με την παρουσία του Αργεντινού σταρ στο γήπεδο, όμως τελικά είχε μείνει εκτός αποστολής