Λεσόρ: Προπονήθηκε για πρώτη φορά με τους συμπαίκτες του

Η μεγάλη επιστροφή του Ματίας Λεσόρ είναι γεγονός, καθώς ο Γάλλος σέντερ πραγματοποίησε την πρώτη του προπόνηση και τέθηκε στη διάθεση του Έργκιν Άταμαν