Ινφαντίνο: «Όποιος καλύπτει το στόμα του για να προσβάλλει κάποιον θα τιμωρείται»

Παράλληλα ο πρόεδρος της FIFA αποκάλυψε την πρόθεσή του να μειωθεί η ελάχιστη ποινή αποκλεισμού των 10 αγωνιστικών για παίκτες που εκφράζουν μεταμέλεια, προκειμένου να ενθαρρυνθεί η αλλαγή νοοτροπίας