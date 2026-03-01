Η βαθμολογία μετά την ισοπαλία της ΑΕΚ με τον Βόλο
Ο Βόλος και η ΑΕΚ έμειναν στο 2-2 στο Πανθεσσαλικό

Η ΑΕΚ με γκολ του Ρέλβας στο 90+8 έφυγε με το βαθμό της ισοπαλίας (2-2) από το Πανθεσσαλικό στο παιχνίδι κόντρα στον Βόλο και παρέμεινε στην κορυφή αλλά έχει πλέον συγκάτοικο τον Ολυμπιακό

Η ΑΕΚ και ο Ολυμπιακός έχουν μετά από 23 αγώνες στη Stoiximan Super League  από 53β και στην ισοβαθμία υπερτερούν οι Πειραιώτες. 


Πρόγραμμα - Αποτελέσματα (23η) 
Σάββατο 28 Φεβρουαρίου 
ΟΦΗ - ΑΕΛ 3-0 
Ατρόμητος -Παναιτωλικός 1-0 
Κηφισιά - Λεβαδειακός 1-0 
Κυριακή 1 Μαρτίου 
Πανσερραϊκός - Ολυμπιακός 1-2
Βόλος - ΑΕΚ 2-2
ΠΑΟΚ - Αστέρας Τρίπολης 2-0
 Παναθηναϊκός -Άρης 

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (Σε 23 αγώνες)
1. Ολυμπιακός 53 
2. ΑΕΚ 53
3. ΠΑΟΚ 50
4. Λεβαδειακός 39
5. Παναθηναϊκός 36 
6. ΟΦΗ 28 
7. Άρης 28 
8. Ατρόμητος 27
9. Βόλος 26 
10. Κηφισιά 24 
11. Παναιτωλικός 21
12. ΑΕΛ 21 
13. Αστέρας Τρίπολης 16 
14. Πανσερραϊκός 12 
*Ο Παναθηναϊκός έχει 2 αγώνες λιγότερους, ο ΠΑΟΚ, η Κηφισιά, ο Άρης έχουν από έναν. 
