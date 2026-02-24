Βίντεο: Η εκπληκτική ενέργεια του Τζόλη και η απίστευτη επέμβαση του Όμπλακ

ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Ο Έλληνας επιθετικός, είναι από τους κορυφαίους στο πρώτο ημίχρονο του αγώνα Ατλέτικο - Μπριζ, ωστόσο ο Σλοβένος τερματοφύλακας των Ισπανών έχει κάνει την απόκρουση της χρονιάς

Ατλέτικο Μαδρίτης και Μπριζ κοντράρονται για μια θέση στους 16 του Champions League με το πρώτο ματς στο Βέλγιο να έχει λήξει 3-3 και τη ρεβάνς που είναι σε εξέλιξη να βρίσκει τις δύο ομάδες ισόπαλες με 1-1...

Οι «κολτσονέρος» προηγήθηκαν με τον Σόλροθ (23'), οι Βέλγοι ισοφάρισαν με τον Ορντόνεζ (37') μετά από κόρνερ του Τζόλη με τον Έλληνα επιθετικό να δημιουργεί τις προϋποθέσεις για το 1-2, αλλά τον Γιαν Όμπλακ να δείχνει γιατί θεωρείται ένας από τους κορυφαίους τερματοφύλακες στην Ευρώπη.

Στο 38' ο Τζόλης αφού χόρεψε τον αντίπαλο του έβγαλε μια  τρομερή σέντρα με τον Βέτλεσεν να πιάνει την κεφαλιά και τον Όμπλακ με απίθανο τρόπο να διώχνει με το ένα χέρι!



