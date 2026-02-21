Η εξάδα ξένων που δήλωσε ο Ολυμπιακός για τον τελικό Κυπέλλου με τον Παναθηναϊκό

Ο Ολυμπιακός είναι έτοιμος για το μεγάλο ντέρμπι στον τελικό του Final 8 του Κυπέλλου, με την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα να αποφασίζει για την εξάδα των ξένων.
Η μεγάλη έκπληξη έχει να κάνει με την απόφαση να μην χρησιμοποιήσει τον Άλεκ Πίτερς, κάτι που συμβαίνει για πρώτη φορά στην τετραετή παρουσία του Αμερικανού στον Ολυμπιακό.
Από εκεί και πέρα, οι... σίγουροι Εβάν Φουρνιέ και Τάισον Γουόρντ είναι μέσα, όπως και οι τρεις σέντερ, με τους Νίκολα Μιλουτίνοφ, Ταϊρίκ Τζόουνς και Ντόντα Χολ να ρίχνονται στη μάχη.
Η τελευταία θέση ξένουν πήγε στον Μόντε Μόρις, ο οποίος κέρδισε πόντους με την εμφάνισή του στον ημιτελικό και έπεισε τον Γιώργο Μπαρτζώκα πως είναι έτοιμος για τον τελικό αφήνοντας εκτός τον Φρανκ Νιλικίνα.