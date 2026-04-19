«Ενίσχυση του Λ.Σ στην Κρήτη με επιπλέον εναέρια μέσα, Heron drones και νέα στελέχη» ανακοίνωσε ο Κικίλιας

«Οι σύγχρονοι λαθρέμποροι και τα δίκτυα έχουν στοχοποιήσει από την απέναντι πλευρά της Λιβύης την Κρήτη και οφείλουμε να κάνουμε όλα αυτά τα οποία πρέπει, προκειμένου να μπορέσουμε να ανταπεξέλθουμε στις προκλήσεις της επόμενης μέρας», τόνισε ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής