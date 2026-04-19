ΠΑΟΚ: Αποθεώθηκαν στο ξενοδοχείο από τους φιλάθλους τους οι παίκτες του Λουτσέσκου, δείτε βίντεο
ΠΑΟΚ ΑΕΚ Super League 1

ΠΑΟΚ: Αποθεώθηκαν στο ξενοδοχείο από τους φιλάθλους τους οι παίκτες του Λουτσέσκου, δείτε βίντεο

Δεκάδες φίλοι του ΠΑΟΚ έδωσαν το παρών για να εμψυχώσουν την ομάδα πριν την αναχώρηση της αποστολής για τη Νέα Φιλαδέλφεια

ΠΑΟΚ: Αποθεώθηκαν στο ξενοδοχείο από τους φιλάθλους τους οι παίκτες του Λουτσέσκου, δείτε βίντεο
UPD: 7 ΣΧΟΛΙΑ

Η αποστολή του ΠΑΟΚ αναχώρησε για το γήπεδο της Νέας Φιλαδέλφειας, όμως πριν επιβιβαστούν στο πούλμαν, οι παίκτες και το τεχνικό επιτελείο βρέθηκαν μπροστά σε ένα ευχάριστο σκηνικό.

Έξω από το ξενοδοχείο είχαν συγκεντρωθεί δεκάδες φίλοι της ομάδας, μέλη του Πανελληνίου Συνδέσμου Φίλων ΠΑΟΚ Αθηνών, οι οποίοι περίμεναν την αποστολή για να τη «ντοπάρουν» ψυχολογικά ενόψει του ντέρμπι με την ΑΕΚ, για τα layoff της Super League 1.

Με συνθήματα, φωνές και έντονο παλμό, δημιούργησαν μια ατμόσφαιρα που θύμισε… Τούμπα, αποθεώνοντας τον Ραζβάν Λουτσέσκου και τους ποδοσφαιριστές, σε μια στιγμή που δείχνει τη σύνδεση της ομάδας με τον κόσμο της, ακόμα και μακριά από τη Θεσσαλονίκη.

Κάπως έτσι, ο ΠΑΟΚ πήρε τον δρόμο για τη Νέα Φιλαδέλφεια, με την αντίστροφη μέτρηση για το μεγάλο ντέρμπι να έχει ήδη ξεκινήσει.

ΠΗΓΗ: Gazzetta

UPD: 7 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Τι είναι το αμερικανικό μοντέλο σπουδών που αλλάζει τα δεδομένα της εκπαίδευσης

Τι είναι το αμερικανικό μοντέλο σπουδών που αλλάζει τα δεδομένα της εκπαίδευσης

Το Αμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδος υπέβαλε επίσημα αίτηση για την ίδρυση του Deree University - Τι σημαίνει αυτό για τους υποψήφιους φοιτητές και φοιτήτριες που θέλουν ένα πτυχίο, το οποίο θα αναγνωρίζει επαγγελματικά και ακαδημαϊκά δικαιώματα στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Η Mapei Hellas έχει τη λύση για κάθε κατασκευαστική πρόκληση

Με μια τεράστια γκάμα εξειδικευμένων προϊόντων που εκτείνεται σε 24 βασικές σειρές, η Mapei Hellas δεν προσφέρει απλώς χημικά και δομικά προϊόντα για την κατασκευή. Προσφέρει τη βεβαιότητα ότι το έργο σας θα ολοκληρωθεί σωστά και θα αντέξει στον χρόνο.

