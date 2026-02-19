Αντιμέτωπος με τουλάχιστον 10 αγωνιστικές ο Πρεστιάνι εάν κριθεί ένοχος, 26 ρατσιστικές επιθέσεις στον Βινίσιους σε 5 χρόνια

Η έρευνα που ανοίγει για το ματς στο «Ντα Λουζ» και το ιστορικό των τιμωριών για ρατσιστική συμπεριφορά στο ποδόσφαιρο





Το περιστατικό οδήγησε σε 10λεπτη διακοπή του αγώνα και άνοιξε τον ασκό του Αιόλου. Παρά τις κατηγορηματικές διαψεύσεις από πλευράς Πρεστιάνι και Μπενφίκα, η UEFA ξεκινά επίσημη έρευνα, ενόψει και της ρεβάνς των δύο ομάδων την επόμενη εβδομάδα.



Το πρωτόκολλο της FIFA κατά του ρατσισμού





Βάσει αυτού, οποιοσδήποτε παίκτης, διαιτητής ή αξιωματούχος έχει το δικαίωμα να σταυρώσει τα χέρια του στους καρπούς –μια παγκοσμίως αναγνωρισμένη χειρονομία– για να καταγγείλει ρατσιστική συμπεριφορά. Η διαδικασία περιλαμβάνει τρία στάδια, κλιμακούμενη από προσωρινή διακοπή έως και οριστική αναβολή του αγώνα.



Ο Γάλλος διαιτητής, Φρανσουά Λετεξιέ, έκανε τη συγκεκριμένη χειρονομία ('no racism') και διέκοψε το ματς για περίπου 10 λεπτά, προτού επιτρέψει τη συνέχισή του.







Πώς θα διεξαχθεί η έρευνα και πόσο θα διαρκέσει

Η διαδικασία δεν είναι απλή ούτε γρήγορη. Το πρώτο βήμα είναι ο διορισμός ενός επιθεωρητή δεοντολογίας και πειθαρχίας της UEFA.

Θα συγκεντρωθούν καταθέσεις από τους εμπλεκόμενους παίκτες, τους διαιτητές και όσους υποστηρίζουν ότι άκουσαν κάτι. Κομβικό ρόλο αναμένεται να παίξει ο Κιλιάν Εμπαπέ, ο οποίος δήλωσε ότι άκουσε τον Πρεστιάνι να χρησιμοποιεί ρατσιστικές προσβολές.



Προηγούμενες υποθέσεις που χειρίστηκε η UEFA διήρκεσαν σε γενικές γραμμές έναν μήνα, αλλά άλλα παραδείγματα στο αγγλικό ποδόσφαιρο διήρκεσαν πολύ περισσότερο. Η τιμωρία του Λουίς Σουάρες για οκτώ αγώνες τον Δεκέμβριο του 2011 ήρθε δύο μήνες αφότου ισχυρίστηκαν ότι ο επιθετικός της Λίβερπουλ είχε επιτεθεί ρατσιστικά στον αμυντικό της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Πατρίς Εβρά, κατά τη διάρκεια ενός αγώνα και περιελάμβανε εξαήμερη ακρόαση με την Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία (FA).



Ένα παρόμοιο χρονικό διάστημα μεσολάβησε μεταξύ της κατηγορίας του Τζον Τέρι της Τσέλσι για ρατσιστική προσβολή κατά του Άντον Φέρντιναντ το 2012 και της ποινής αποκλεισμού τεσσάρων αγώνων από την FA.



Μια πιο πρόσφατη υπόθεση στο αγγλικό ποδόσφαιρο, που αφορούσε τον Μιλούτιν Οσμάιτς της Πρέστον Νορθ Εντ, διήρκεσε επτά μήνες. Ο Οσμάιτς κρίθηκε ένοχος, βάσει πιθανοτήτων, τον Νοέμβριο του περασμένου έτους για ρατσιστική επίθεση στον μέσο της Μπέρνλι, Χάνιμπαλ Μετζμπρί, σε αγώνα της Τσάμπιονσιπ εννέα μήνες νωρίτερα, κατηγορία την οποία αρνήθηκε. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα την τιμωρία του με αποκλεισμό εννέα αγώνων.



Οι πιθανές ποινές και το προηγούμενο του Κούντελα

Αν ο Πρεστιάνι κριθεί ένοχος, οι κανονισμοί της UEFA είναι πλέον αυστηροί. Προβλέπουν ποινή αποκλεισμού τουλάχιστον 10 αγώνων και υποχρεωτική παρακολούθηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων.



Χαρακτηριστικότερο πρόσφατο παράδειγμα είναι η υπόθεση του Όντρεϊ Κούντελα (Σλάβια Πράγας), ο οποίος το 2021 τιμωρήθηκε με 10 αγωνιστικές για ρατσιστική επίθεση (καλύπτοντας το στόμα του) στον Γκλεν Καμαρά των Ρέιντζερς.



Οι προηγούμενες υποθέσεις των Σουάρες και Τέρι είχαν ως αποτέλεσμα μικρότερες ποινές, αλλά τα τελευταία χρόνια οι αρχές του αθλήματος έχουν υιοθετήσει μια πιο σκληρή στάση. Οι οδηγίες της UEFA ορίζουν πλέον ότι οποιοσδήποτε παίκτης κριθεί ένοχος για ρατσιστική επίθεση θα τιμωρείται με αποκλεισμό για τουλάχιστον 10 αγώνες, ενώ θα πρέπει επίσης να παρακολουθήσει υποχρεωτικά εκπαιδευτικά προγράμματα.



Ο αριθμός των παικτών που κρίθηκαν ένοχοι για ρατσισμό παραμένει χαμηλός, με την πλειονότητα των υποθέσεων που διερευνώνται από την UEFA να αφορούν συνήθως τη συμπεριφορά οπαδών.



Νωρίτερα αυτή τη σεζόν, η ομάδα νέων της Καραμπάχ του Αζερμπαϊτζάν τιμωρήθηκε με αναστολή ενός έτους και τιμωρήθηκε με έναν αγώνα της UEFA κεκλεισμένων των θυρών, λόγω της συμπεριφοράς των οπαδών κατά τη διάρκεια ενός αγώνα του Youth League εναντίον της Τσέλσι στο Μπακού.



Η δυσκολία της απόδειξης

Ο λόγος που λίγοι παίκτες καταδικάζονται για ρατσισμό είναι η δυσκολία απόδειξης των λεγομένων.

Στην περίπτωση του Πρεστιάνι, οι ειδικοί στην ανάγνωση χειλιών δεν μπορούν να βοηθήσουν, καθώς ο παίκτης της Μπενφίκα κάλυψε το στόμα του με τη φανέλα. Επομένως, το βάρος θα πέσει στις μαρτυρίες, όπως αυτή του Εμπαπέ.



Η UEFA, ωστόσο, δεν απαιτεί απόδειξη «πέραν πάσης λογικής αμφιβολίας» (όπως τα ποινικά δικαστήρια), αλλά βασίζεται στη «διακριτική ευχέρεια αξιολόγησης των αποδεικτικών στοιχείων» και στο κατά πόσο τα όργανα της «ικανοποιούνται» από αυτά.



Πάντως σοκαριστική δείχνει να είναι η κλίμακα ρατσιστικής επίθεσης που έχει υποστεί ο Βινίσιους Τζούνιορ κατά τη διάρκεια της καριέρας , κάτι του φαίνεται να επαναλαμβάνεται κάθε σεζόν. Η La Liga αναφέρει ότι έχουν υπάρξει 26 περιστατικά ρατσισμού εναντίον του 25χρονου από τον Οκτώβριο του 2021, όπως σημειώνει το The Athletic.



Ορισμένα από τα πιο σοβαρά περιστατικά περιλαμβάνουν:



Ιανουάριος 2023: Οπαδοί της Ατλέτικο Μαδρίτης κρέμασαν ένα ομοίωμα του Βινίσιους από γέφυρα. (Τέσσερα μέλη των οργανωμένων καταδικάστηκαν αργότερα σε φυλάκιση με αναστολή).



Μάιος 2023: Οι δραματικές σκηνές στο «Μεστάγια» της Βαλένθια, όπου ο παίκτης συγκρούστηκε με εκατοντάδες οπαδούς που τον έβριζαν χυδαία, με τρεις εξ αυτών να καταδικάζονται.



Ιανουάριος 2026: Οπαδοί της Αλμπαθέτε πέταξαν μπανάνα στον Βινίσιους σε αγώνα για το Copa del Rey.



Ο πρόεδρος της FIFA, Τζιάνι Ινφαντίνο, δήλωσε σοκαρισμένος και συνεχάρη τον διαιτητή Λετεξιέ για την εφαρμογή του πρωτοκόλλου, τονίζοντας πως δεν υπάρχει χώρος για ρατσισμό.



Στον αντίποδα, οι δηλώσεις του προπονητή της Μπενφίκα, Ζοσέ Μουρίνιο, προκάλεσαν θύελλα αντιδράσεων. Η βρετανική οργάνωση κατά των διακρίσεων "Kick It Out" χαρακτήρισε τη στάση του ως έλλειψη υπευθυνότητας σε ένα τόσο σοβαρό ζήτημα. Παράλληλα, η επιτροπή της FIFA εξετάζει τρόπους να τιμωρούνται οι παίκτες που καλύπτουν το στόμα τους κατά τη διάρκεια λογομαχιών.