«Εξωγήινος» Γκόρντον: Διέλυσε τα ρεκόρ του Σίρερ με 4 γκολ σε ένα ημίχρονο!

0-5: Στις καθυστερήσεις του ημιχρόνου, ο Γκόρντον έστησε ξανά την μπάλα στην άσπρη βούλα. Παρά τον εμφανή εκνευρισμό του αρχηγού Κίραν Τρίπιερ (που ήθελε πιθανώς την εκτέλεση), ο Γκόρντον ευστόχησε για το 4ο προσωπικό του τέρμα.Η εμφάνιση αυτή έσπασε στοιχειωμένα ρεκόρ:: Με τα τρία γκολ σε 34 λεπτά, ο Γκόρντον έσπασε το ρεκόρ που κατείχε ο Άλαν Σίρερ (36 λεπτά) και μπήκε πάνω από ιστορικές εμφανίσεις, όπως εκείνη του Ρούνεϊ στο ντεμπούτο του (54 λεπτά).Ο Σίρερ είχε σταματήσει στα 7 γκολ σε 10 ματς ομίλων (συν τα προκριματικά). Ο Γκόρντον πλέον μετράει 10 γκολ σε 8,5 αγώνες (604 λεπτά) φέτος, ξεπερνώντας το απόλυτο είδωλο του συλλόγου.Το εντυπωσιακό είναι πως ο Γκόρντον μεταμορφώνεται όταν ακούει τον ύμνο του Champions League. Ενώ στην Premier League έχει πετύχει μόλις 3 γκολ φέτος (και ένα στο FA Cup), στην Ευρώπη «πυροβολεί» ακατάπαυστα. Έχει σκοράρει φέτος απέναντι σε Μπαρτσελόνα, Ουνιόν Σεν-Ζιλουάζ (2), Μπενφίκα, Λεβερκούζεν και Αϊντχόφεν, έχοντας και 2 ασίστ.Η στατιστική του πρώτου ημιχρόνου προκαλεί ίλιγγο: Η Νιούκαστλ είχε 16 τελικές (11 στον στόχο), ενώ η Καραμπάγκ μηδέν, με τον Νικ Πόουπ να είναι θεατής. Ο Γκόρντον είχε 6 τελικές (4 γκολ), ενώ ο Χάρβεϊ Μπαρνς είχε 5 προσπάθειες χωρίς να βρει δίχτυα.Η Καραμπάγκ, που στη φάση του πρωταθλήματος είχε κερδίσει Μπενφίκα και Κοπεγχάγη και είχε αποσπάσει ισοπαλία από την Τσέλσι, βίωσε τον απόλυτο διασυρμό στο γήπεδό της.