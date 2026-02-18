«Εξωγήινος» Γκόρντον: Διέλυσε τα ρεκόρ του Σίρερ με 4 γκολ σε ένα ημίχρονο!

Μια βραδιά που θα μνημονεύεται για δεκαετίες από τους φίλους της Νιούκαστλ
(και όχι μόνο) εκτυλίχθηκε στο Μπακού. Οι «Καρακάξες» μετέτρεψαν την εκτός έδρας αναμέτρηση με την Καραμπάγκ
για τα playoff του Champions League
σε παράσταση για έναν ρόλο, πηγαίνοντας στα αποδυτήρια με το εξωπραγματικό 0-5, χάρη σε έναν ασυγκράτητο Άντονι Γκόρντον.
Ο Άγγλος επιθετικός έκανε «πράγματα και θαύματα», εκμεταλλευόμενος την τραγική αμυντική λειτουργία των Αζέρων και την επιθετική ορμή της ομάδας του, πετυχαίνοντας τέσσερα γκολ πριν καν συμπληρωθεί το πρώτο μέρος!
Το χρονικό των ρεκόρ: Από τα 22 δευτερόλεπτα στο «καρέ»
Ο Γκόρντον ξεκίνησε το ματς έχοντας 6 γκολ στη διοργάνωση, ένα λιγότερο από το ρεκόρ του θρυλικού Άλαν Σίρερ
(7). Σαράντα πέντε λεπτά αργότερα, είχε φτάσει τα 10!
0-1 (22''): Το πάρτι ξεκίνησε με το καλημέρα. Ο Γκόρντον βρήκε δίχτυα μόλις στα 22 δευτερόλεπτα, πετυχαίνοντας το γρηγορότερο γκολ στην ιστορία της Νιούκαστλ στο Champions League.
0-2: Λίγο αργότερα, ο Μαλίκ Τιό διπλασίασε τα τέρματα με κεφαλιά μετά από κόρνερ.
0-3 & 0-4: Ο Γκόρντον ανέλαβε ξανά δράση. Ευστόχησε σε πέναλτι και αμέσως μετά, στο 34', πέρασε και τον τερματοφύλακα για να ολοκληρώσει το χατ-τρικ του.
0-5: Στις καθυστερήσεις του ημιχρόνου, ο Γκόρντον έστησε ξανά την μπάλα στην άσπρη βούλα. Παρά τον εμφανή εκνευρισμό του αρχηγού Κίραν Τρίπιερ (που ήθελε πιθανώς την εκτέλεση), ο Γκόρντον ευστόχησε για το 4ο προσωπικό του τέρμα.
Ξεπέρασε τον θρύλο Σίρερ
Η εμφάνιση αυτή έσπασε στοιχειωμένα ρεκόρ:
Γρηγορότερο αγγλικό χατ-τρικ
: Με τα τρία γκολ σε 34 λεπτά, ο Γκόρντον έσπασε το ρεκόρ που κατείχε ο Άλαν Σίρερ (36 λεπτά) και μπήκε πάνω από ιστορικές εμφανίσεις, όπως εκείνη του Ρούνεϊ στο ντεμπούτο του (54 λεπτά).
Πρώτος σκόρερ σε μια σεζόν:
Ο Σίρερ είχε σταματήσει στα 7 γκολ σε 10 ματς ομίλων (συν τα προκριματικά). Ο Γκόρντον πλέον μετράει 10 γκολ σε 8,5 αγώνες (604 λεπτά) φέτος, ξεπερνώντας το απόλυτο είδωλο του συλλόγου.
«Dr. Jekyll & Mr. Hyde»
Το εντυπωσιακό είναι πως ο Γκόρντον μεταμορφώνεται όταν ακούει τον ύμνο του Champions League. Ενώ στην Premier League έχει πετύχει μόλις 3 γκολ φέτος (και ένα στο FA Cup), στην Ευρώπη «πυροβολεί» ακατάπαυστα. Έχει σκοράρει φέτος απέναντι σε Μπαρτσελόνα, Ουνιόν Σεν-Ζιλουάζ (2), Μπενφίκα, Λεβερκούζεν και Αϊντχόφεν, έχοντας και 2 ασίστ.
Καταιγισμός χωρίς έλεος
Η στατιστική του πρώτου ημιχρόνου προκαλεί ίλιγγο: Η Νιούκαστλ είχε 16 τελικές (11 στον στόχο), ενώ η Καραμπάγκ μηδέν, με τον Νικ Πόουπ να είναι θεατής. Ο Γκόρντον είχε 6 τελικές (4 γκολ), ενώ ο Χάρβεϊ Μπαρνς είχε 5 προσπάθειες χωρίς να βρει δίχτυα.
Η Καραμπάγκ, που στη φάση του πρωταθλήματος είχε κερδίσει Μπενφίκα και Κοπεγχάγη και είχε αποσπάσει ισοπαλία από την Τσέλσι, βίωσε τον απόλυτο διασυρμό στο γήπεδό της.