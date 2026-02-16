Πάντοτε στην πρωτοπορία, τα Εκπαιδευτήρια Καίσαρη αναζητούν τρόπους που προάγουν την ουσιαστική μάθηση και τη βαθιά κατανόηση. Και για να το πετύχουν αξιοποιούν τα τελευταία χρόνια την ψηφιακή τεχνολογία και το λάθος ως εργαλείο μάθησης.
Αταμάν: Τέλος τα social media, απενεργοποίησε τον λογαριασμό του στο Instagram
Ο Εργκίν Αταμάν απενεργοποίησε τον λογαριασμό του στο Ιnstagram, λίγες ώρες μετά την ήττα του Παναθηναϊκού από τον Κολοσσό
Ο Κολοσσός έφυγε με ένα τεράστιο διπλό από την έδρα του Παναθηναϊκού, επικρατώντας με 102-97 στο Telekom Center Athens και υποχρεώνοντας τους «πράσινους» στην τρίτη ήττα της σεζόν στο πρωτάθλημα!
Οι Ροδίτες άντεξαν και πήραν μια σπουδαία νίκη στη μάχη που δίνει για την παραμονή στη Stoiximan GBL. Μετά την ήττα, ο Εργκίν Αταμάν έμεινε για αρκετή ώρα στο γραφείο του κάνοντας meeting με το σταφ της ομάδας
Και λίγες ώρες μετά το αρνητικό αποτέλεσμα από την ομάδα του Άρη Λυκογιάννη, έβαλε τέλος και στα social media του. Απενεργοποίησε τον λογαριασμό που είχε στο instagram.
