Basket League: Ο Εβάν Φουρνιέ MVP of the Week για πρώτη φορά φέτος
Basket League: Ο Εβάν Φουρνιέ MVP of the Week για πρώτη φορά φέτος
Φοβερή εμφάνιση πραγματοποίησε ο Εβάν Φουρνιέ κόντρα στον Ηρακλή και αναδείχθηκε MVP της αγωνιστικής στη Stoiximan GBL
Ο Εβάν Φουρνιέ έγινε ο πέμπτος διαφορετικός αθλητής του Ολυμπιακού που αναδεικνύεται φέτος Stoiximan MVP of the Week.
Ο Γάλλος γκαρντ ήταν ο κορυφαίος στη νίκη της ομάδας του στο Ιβανώφειο επί του Ηρακλή, για τη 19η αγωνιστική της Stoiximan GBL καθώς με την εμφάνισή του συγκέντρωσε 29 βαθμούς στο ranking, επίδοση που ήταν η καλύτερη μεταξύ των παικτών που συμμετείχαν στην 19η αγωνιστική.
Ο Εβάν Φουρνιέ έμεινε στο παρκέ για 31'45'' και τελείωσε το παιχνίδι με 32 πόντους (2/2 βολές, 9/11 δίποντα, 4/10 τρίποντα), 4 ασίστ, 3 ριμπάουντ και 3 κερδισμένα φάουλ.
Πριν από τον Εβάν Φουρνιέ, από τον Ολυμπιακό το βραβείο του Stoiximan MVP of the Week είχαν κατακτήσει οι Άλεκ Πίτερς (14η και 17η αγωνιστική), Ντόντα Χολ (5η), Τάιλερ Ντόρσεϊ (11η) και Τάισον Γουόρντ (16η).
Η ανάδειξη του Stoiximan MVP of the Week γίνεται ανεξάρτητα με την ολοκλήρωση της αγωνιστικής της Stoiximan GBL και αφορά τις αναμετρήσεις της προηγούμενης εβδομάδας.
