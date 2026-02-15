Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες: Αποσύρεται από την ενεργό δράση ο Αλέξανδρος Γκιννής

Πάντοτε στην πρωτοπορία, τα Εκπαιδευτήρια Καίσαρη αναζητούν τρόπους που προάγουν την ουσιαστική μάθηση και τη βαθιά κατανόηση. Και για να το πετύχουν αξιοποιούν τα τελευταία χρόνια την ψηφιακή τεχνολογία και το λάθος ως εργαλείο μάθησης.
Ο σπουδαίος Έλληνας σκιέρ λόγω τραυματισμών δεν μπορεί να αγωνιστεί σε υψηλό επίπεδο και αποφάσισε να αποσυρθεί
Τέλος εποχής για τον Αλέξανδρο Γκιννή.
Ο σπουδαίος Έλληνας σκιέρ αποφάσισε λόγω τραυματισμών να αποσυρθεί από την ενεργό δράση και την Δευτέρα 16 Φεβρουαρίου στις 12:00 θα είναι τιμητικά στη starting list της τεχνικής κατάβασης στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες και θα κάνει εκτός συναγωνισμού την τελευταία κατεβασιά της καριέρας του.
Ποιος είναι ο Αλέξανδρος Γκιννής
Ο Αλέξανδρος Ιωάννης Γκιννής γεννήθηκε στις 17 Νοεμβρίου 1994 και μεγάλωσε έως την ηλικία των 16 στη Βουλιαγμένη. Ο πατέρας του είναι Έλληνας και η μητέρα του Ελληνοαμερικανίδα. Ξεκίνησε το σκι από μικρή ηλικία στον Παρνασσό, με την καθοδήγηση του πατέρα του, ο οποίος ήταν δάσκαλος του αθλήματος. Από τα 12 του χρόνια περνούσε τους χειμώνες στην Αυστρία, όπου ο πατέρας του εργαζόταν ως εκπαιδευτής στις Άλπεις.
Σε ηλικία 16 ετών, η οικογένεια μετακόμισε στις Ηνωμένες Πολιτείες και ο Γκιννής άρχισε να αγωνίζεται με τα χρώματα των ΗΠΑ, έως τα μέσα του 2020. Ειδικεύεται στα τεχνικά αγωνίσματα, με έμφαση στο σλάλομ. Το ντεμπούτο του στο Παγκόσμιο Κύπελλο έγινε τον Δεκέμβριο του 2014 και τον Φεβρουάριο του 2023 ανέβηκε για πρώτη φορά στο βάθρο σε αγώνα του θεσμού.
Λίγες εβδομάδες αργότερα, έγραψε ιστορία κατακτώντας το πρώτο ελληνικό μετάλλιο σε μεγάλη διοργάνωση χειμερινών σπορ: τη δεύτερη θέση στην τεχνική κατάβαση στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Αλπικού Σκι. Αυτή την περίοδο προετοιμάζεται για τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες Milano – Cortina 2026.
Η ανακοίνωση της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής
«Δυσάρεστα νέα για την Team Hellas στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες Μilano Cortina 2026 καθώς ο Αλέξανδρος Γκιννής δεν μπορεί να συμμετάσχει σε ανταγωνιστικό επίπεδο, λόγω των τραυματισμών του και ύστερα από συμφωνία της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής, της Διεθνούς Ομοσπονδίας Σκι και του ίδιου, την Δευτέρα 16 Φεβρουαρίου στις 12:00 θα είναι τιμητικά στη starting list της τεχνικής κατάβασης και θα κάνει εκτός συναγωνισμού την τελευταία κατεβασιά της καριέρας του.
«Αύριο, στους Ολυμπιακούς Αγώνες, θα βγω έξω από την πύλη εκκίνησης για τελευταία φορά. Οι επιπλοκές από την τελευταία μου χειρουργική επέμβαση δεν θα μου επιτρέψουν να συνεχίσω να αγωνίζομαι στο επίπεδο που απαιτεί αυτό το άθλημα. Αυτή είναι μια πραγματικότητα που έπρεπε να αποδεχτώ.
Δεν θα συναγωνιστώ στις πύλες για τελευταία φορά. Αντίθετα, μου δόθηκε η ευκαιρία να φύγω από την πύλη εκκίνησης και να κατέβω κάτω για να περάσω τη γραμμή τερματισμού των Ολυμπιακών Αγώνων με τους δικούς μου όρους. Και γι’ αυτό, είμαι βαθιά ευγνώμων.
Ευχαριστώ τη Διεθνή Ομοσπονδία Σκι και την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή που μου επέτρεψαν αυτή τη στιγμή. Το να κλείσω την καριέρα μου στους Ολυμπιακούς Αγώνες, εκπροσωπώντας την Ελλάδα, είναι κάτι που θα κουβαλάω μαζί μου για πάντα.
Το αύριο δεν έχει να κάνει με το χρόνο ή τα αποτελέσματα. Πρόκειται για ευγνωμοσύνη. Πρόκειται για σεβασμό για το άθλημα που διαμόρφωσε τη ζωή μου. Πρόκειται για την ολοκλήρωση του ταξιδιού που κάθε αθλητής ονειρεύεται.
Μια τελευταία εκκίνηση στη μεγαλύτερη σκηνή του κόσμου» δήλωσε ο Γκιννής.
Η δήλωση του Προέδρου της ΕΟΕ Ισίδωρου Κούβελου: «Ο Αλέξανδρος Γκιννής έχει τιμήσει την Ελλάδα και έχει προσφέρει πολλές στιγμές υπερηφάνειας στη χώρα μας. Δυστυχώς τα προβλήματα τραυματισμών τον τελευταίο καιρό δεν του επιτρέπουν να συναγωνιστεί τους άλλους αθλητές στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες και η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή αποφάσισε από κοινού με τον αθλητή να μην συναγωνιστεί αύριο. Θα είναι στη starting list, θα οργανωθεί τιμητική εκδήλωση και θα τον τιμήσει η FIS στον τελευταίο του αγώνα. Για μας στην ΕΟΕ μεγαλύτερη αξία από τα μετάλλια και τις διακρίσεις έχει η υγεία του αθλητή και οφείλουμε να την προφυλάξουμε.»
