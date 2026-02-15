Μαρκό - Ολυμπιακός Β': Ο τερματοφύλακας Θεοδωράκης με κεφαλιά buzzer - beater ισοφάρισε σε 1-1 στις καθυστερήσεις, δείτε το γκολ

Συναρπαστικό φινάλε στο Μαρκό Ολυμπιακός Β με τους γηπεδούχους να ισοφαρίζουν στο 96' με σκόρερ τον τερματοφύλακά τους, Χρήστο Θεοδωράκη.

Ο έμπειρος τερματοφύλακας πέρασε στον αγώνα ως αλλαγή στο 74' λόγω τραυματισμού του Αυγερινού.

Στο 96' προωθήθηκε σε μια εκτέλεση κόρνερ, με την ομάδα του να ψάχνει την ισοφάριση στα τελευταία λεπτά και με κεφαλιά βρήκε δίχτυα διαμορφώνοντας το τελικό 1-1.





O Ολυμπιακός είχε ανοίξει το σκορ με τον Απόστολο Μαρτίνη στο 64'.















