Μαρκό - Ολυμπιακός Β': Ο τερματοφύλακας Θεοδωράκης με κεφαλιά buzzer - beater ισοφάρισε σε 1-1 στις καθυστερήσεις, δείτε το γκολ
Η Μαρκό πήρε τον βαθμό της ισοπαλίας από τον Ολυμπιακό Β στο έκτο λεπτό των καθυστερήσεων με σκόρερ τον γκολκίπερ της Χρήστο Θεοδωράκη που είχε μπει αλλαγή
Συναρπαστικό φινάλε στο Μαρκό - Ολυμπιακός Β με τους γηπεδούχους να ισοφαρίζουν στο 96' με σκόρερ τον τερματοφύλακά τους, Χρήστο Θεοδωράκη.
Ο έμπειρος τερματοφύλακας πέρασε στον αγώνα ως αλλαγή στο 74' λόγω τραυματισμού του Αυγερινού.
Στο 96' προωθήθηκε σε μια εκτέλεση κόρνερ, με την ομάδα του να ψάχνει την ισοφάριση στα τελευταία λεπτά και με κεφαλιά βρήκε δίχτυα διαμορφώνοντας το τελικό 1-1.
O Ολυμπιακός είχε ανοίξει το σκορ με τον Απόστολο Μαρτίνη στο 64'.
