Γουόκαπ: Ο στόχος του Ολυμπιακού δεν μπορεί να είναι άλλος από την κατάκτηση του Κυπέλλου

Ο Τόμας Γουόκαπ μίλησε για το Final-8 που θα διεξαχθεί την επόμενη εβδομάδα στο Ηράκλειο

Ο Ολυμπιακός επιστρέφει στο Ηράκλειο για το Allwyn Final 8 Κυπέλλου Ανδρών, όπου στον προημιτελικό της διοργάνωσης θα αντιμετωπίσει την ΑΕΚ, με στόχο να πάρει την πρόκριση για τους ημιτελικούς.

Ο γκαρντ των ερυθρολεύκων Τόμας Γουόκαπ, μίλησε για την αναμέτρηση με την Ένωση, αλλά και για το νέο σερί που θέλει να «χτίσει» ο Ολυμπιακός, με αφετηρία το Κύπελλο Ελλάδας.

Ποιος είναι ο στόχος σας στο Allwyn Final 8;

«Ο στόχος του Ολυμπιακού δεν μπορεί να είναι άλλος πέρα από την κατάκτηση του τροπαίου. Επί τρία συνεχόμενα χρόνια κατακτήσαμε το Κύπελλο, ωστόσο πέρυσι δεν τα καταφέραμε. Στόχος μας, λοιπόν, είναι, με αφετηρία το φετινό Κύπελλο, να χτίσουμε ένα νέο σερί».

Τι είναι αυτό που περιμένετε από την πρώτη σας αναμέτρηση στους προημιτελικούς;

«Όλα τα νοκ άουτ παιχνίδια είναι δύσκολα, πόσω μάλλον όταν καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε μια δυνατή ομάδα με ιστορία, όπως είναι η ΑΕΚ. Γνωρίζουμε ότι το έργο μας δεν θα είναι εύκολο, όμως ξέρουμε καλά πως η πρόκριση είναι στα χέρια μας. Αν πιάσουμε τα υψηλά στάνταρ απόδοσής μας, θεωρώ ότι δεν θα αντιμετωπίσουμε κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα».

 Πιστεύετε ότι πλέον μπορούμε να λέμε ότι η τελική φάση του Κυπέλλου Ελλάδας είναι γιορτή, με την παρουσία φιλάθλων όλων των ομάδων;

«Ναι! Το Ηράκλειο είναι μια υπέροχη, φιλόξενη πόλη και η παρουσία φιλάθλων από όλες τις ομάδες κάνει αυτή τη διοργάνωση πολύ ξεχωριστή. Είναι μια πραγματική γιορτή του μπάσκετ!».

