Η μάχη ανόδου στη Super League 1 για Καλαμάτα και Πανιώνιο: Το πρόγραμμα των δύο έως το φινάλε
Η μάχη ανόδου στη Super League 1 για Καλαμάτα και Πανιώνιο: Το πρόγραμμα των δύο έως το φινάλε
Πανιώνιος και Καλαμάτα ισοβαθμούν πλέον στην κορυφή της βαθμολογίας του Νοτίου ομίλου της Super League 2
Ο Πανιώνιος έβαλε «φωτιά» στη μάχη ανόδου από τον Νότιο Όμιλο της Super League 2 στη Stoiximan Super League.
Ο Ιστορικός θριάμβευσε στην Καλαμάτα με 2-0 και «έπιασε» τη Μαύρη Θύελλα στους 25 βαθμούς, με τους Καλαματιανούς να υπερέχουν στην ισοβαθμία, λόγω της πρωτιάς τους στην κανονική διάρκεια.
Οι δυο ομάδες θα δώσουν μάχη μέχρι τέλους για την άνοδο, η οποία θα κριθεί στις επόμενες πέντε αγωνιστικές. Οι διεκδικήτριες θα «συναντηθούν» ξανά στη Νέα Σμύρνη την 4η αγωνιστική.
Το πρόγραμμα Καλαμάτας και Πανιωνίου
2η Αγωνιστική (21/2)
Ολυμπιακός Β’ – Καλαμάτα
Πανιώνιος - Μαρκό
3η Αγωνιστική (1/3)
Καλαμάτα – Μαρκό
Ολυμπιακός Β’ – Πανιώνιος
4η Αγωνιστική(7/3)
Πανιώνιος – Καλαμάτα
5η Αγωνιστική (15/3)
Καλαμάτα – Ολυμπιακός Β’
Μαρκό – Πανιώνιος
6η Αγωνιστική (21/3)
Μαρκό – Καλαμάτα
Πανιώνιος – Ολυμπιακός Β’
Ο Ιστορικός θριάμβευσε στην Καλαμάτα με 2-0 και «έπιασε» τη Μαύρη Θύελλα στους 25 βαθμούς, με τους Καλαματιανούς να υπερέχουν στην ισοβαθμία, λόγω της πρωτιάς τους στην κανονική διάρκεια.
Οι δυο ομάδες θα δώσουν μάχη μέχρι τέλους για την άνοδο, η οποία θα κριθεί στις επόμενες πέντε αγωνιστικές. Οι διεκδικήτριες θα «συναντηθούν» ξανά στη Νέα Σμύρνη την 4η αγωνιστική.
Το πρόγραμμα Καλαμάτας και Πανιωνίου
2η Αγωνιστική (21/2)
Ολυμπιακός Β’ – Καλαμάτα
Πανιώνιος - Μαρκό
3η Αγωνιστική (1/3)
Καλαμάτα – Μαρκό
Ολυμπιακός Β’ – Πανιώνιος
4η Αγωνιστική(7/3)
Πανιώνιος – Καλαμάτα
5η Αγωνιστική (15/3)
Καλαμάτα – Ολυμπιακός Β’
Μαρκό – Πανιώνιος
6η Αγωνιστική (21/3)
Μαρκό – Καλαμάτα
Πανιώνιος – Ολυμπιακός Β’
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα