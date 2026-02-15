ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Έκτακτο δελτίο καιρού: Νέα επιδείνωση από αύριο Τρίτη με καταιγίδες, θυελλώδεις ανέμους και χαλαζοπτώσεις

ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Μποτιλιάρισμα στη λεωφόρο Αθηνών και στην άνοδο του Κηφισού - Κλειστή από Ασπρόπυργο μέχρι Φυλή προς Αεροδρόμιο η Αττική Οδός

Στην κοπή πίτας της θύρας 13 βρέθηκε ο Λεσόρ
SPORTS
Ματίας Λεσόρ

Στην κοπή πίτας της θύρας 13 βρέθηκε ο Λεσόρ

Παρών σε κοπή πίτας ] στον Βύρωνα - Τρελάθηκε όταν ξεκίνησε να τραγουδάει το αγαπημένο του σύνθημα

Στην κοπή πίτας της θύρας 13 βρέθηκε ο Λεσόρ
6 ΣΧΟΛΙΑ
Στην κοπή της πίτας της θύρας 13 βρέθηκε το βράδυ του Σαββάτου (14/02) ο Ματίας Λεσόρ, αφού καλέστηκε από τους οπαδούς των «πρασίνων».

Ο σέντερ του Παναθηναϊκού απόλαυσε τη στιγμή όπου βρέθηκε στον Βύρωνα, κοντά στους οπαδούς, με τον ίδιο να δίνει το σύνθημα για το αγαπημένο του «τραγούδι», κρατώντας ένα καπνογόνο στο χέρι.

Μάλιστα κυκλοφορούσε με ένα κασκόλ του Παναθηναϊκού δεμένο γύρω από τον λαιμό του και στη συνέχεια έγινε ένα με τους φίλους των οργανωμένων οπαδών.

View this post on Instagram

A post shared by Gazzetta.gr (@gazzetta.gr)



gazzetta.gr
6 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Η φιλοσοφία μάθησης που αξιοποιεί το λάθος και την ψηφιακή εξέλιξη

Η φιλοσοφία μάθησης που αξιοποιεί το λάθος και την ψηφιακή εξέλιξη

Πάντοτε στην πρωτοπορία, τα Εκπαιδευτήρια Καίσαρη αναζητούν τρόπους που προάγουν την ουσιαστική μάθηση και τη βαθιά κατανόηση. Και για να το πετύχουν αξιοποιούν τα τελευταία χρόνια την ψηφιακή τεχνολογία και το λάθος ως εργαλείο μάθησης.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης