Στην κοπή πίτας της θύρας 13 βρέθηκε ο Λεσόρ

Στην κοπή της πίτας της θύρας 13 βρέθηκε το βράδυ του Σαββάτου (14/02) ο Ματίας Λεσόρ, αφού καλέστηκε από τους οπαδούς των «πρασίνων».Ο σέντερ του Παναθηναϊκού απόλαυσε τη στιγμή όπου βρέθηκε στον Βύρωνα, κοντά στους οπαδούς, με τον ίδιο να δίνει το σύνθημα για το αγαπημένο του «τραγούδι», κρατώντας ένα καπνογόνο στο χέρι.Μάλιστα κυκλοφορούσε με ένα κασκόλ του Παναθηναϊκού δεμένο γύρω από τον λαιμό του και στη συνέχεια έγινε ένα με τους φίλους των οργανωμένων οπαδών.gazzetta.gr