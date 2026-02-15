Στην κοπή πίτας της θύρας 13 βρέθηκε ο Λεσόρ

Πάντοτε στην πρωτοπορία, τα Εκπαιδευτήρια Καίσαρη αναζητούν τρόπους που προάγουν την ουσιαστική μάθηση και τη βαθιά κατανόηση. Και για να το πετύχουν αξιοποιούν τα τελευταία χρόνια την ψηφιακή τεχνολογία και το λάθος ως εργαλείο μάθησης.
Παρών σε κοπή πίτας ] στον Βύρωνα - Τρελάθηκε όταν ξεκίνησε να τραγουδάει το αγαπημένο του σύνθημα
Στην κοπή της πίτας της θύρας 13 βρέθηκε το βράδυ του Σαββάτου (14/02) ο Ματίας Λεσόρ, αφού καλέστηκε από τους οπαδούς των «πρασίνων».
Ο σέντερ του Παναθηναϊκού απόλαυσε τη στιγμή όπου βρέθηκε στον Βύρωνα, κοντά στους οπαδούς, με τον ίδιο να δίνει το σύνθημα για το αγαπημένο του «τραγούδι», κρατώντας ένα καπνογόνο στο χέρι.
Μάλιστα κυκλοφορούσε με ένα κασκόλ του Παναθηναϊκού δεμένο γύρω από τον λαιμό του και στη συνέχεια έγινε ένα με τους φίλους των οργανωμένων οπαδών.
View this post on Instagram
