Χιμένεθ: «Μετά το πέναλτι και την αποβολή υποφέραμε»
Όσα δήλωσε ο Ισπανός προπονητής μετά την ισοπαλία του Άρη στον Βόλο
Η τοποθέτηση του Μανόλο Χιμένεθ μετά το φινάλε της αναμέτρησης απέναντι στον Βόλο, στην κάμερα της Cosmote TV
Αναλυτικά:
«Το πρώτο παράπονο είναι από τους ίδιους μας τους εαυτούς. Πρώτο ημίχρονο με χαμηλή ένταση για την ομάδα μας. Είχαμε αλλαγές και υποφέραμε πολύ μετά το πέναλτι και την αποβολή.
Έπαιξαν όλοι οι επιθετικοί μας, ακόμη και όταν είχαμε 10 παίκτες στη διάθεση μας. Δεν έχουμε άλλους... Θα πρέπει να παίζουμε κάθε παιχνίδι σαν να παιζουμε τελικό. Σαν να παίζουμε με τον ΠΑΟΚ».
