Ο Στέφανος Τσιτσιπάς αποκάλυψε πότε μέθυσε για πρώτη φορά και τα... γούρια του πριν τους αγώνες, δείτε βίντεο
Ο Έλληνας πρωταθλητής φιλοξενήθηκε στο podcast που συμπαρουσιάζει η πρώην σύντροφος του Θεοδώρα Πεταλά και αποκάλυψε αρκετά πράγματα που δεν ήταν γνωστά από την καριέρα και τη ζωή του
Η Θεοδώρα (Theo όπως την αποκαλούν στο εξωτερικό) είναι η οικοδέσποινα, μαζί με την Άντρεα του podast What's the call που ασχολείται με όλα όσα συμβαίνουν στον κόσμο του τένις και στο τελευταίο επεισόδιο καλεσμένος ήταν ο Στέφανος, ο οποίος με χαλαρή διάθεση μίλησε για το πρώτο του μεθύσι, τον αγώνα που έχει σημαδέψει την καριέρα του, τη ρουτίνα που ακολουθεί πριν από κάθε αγώνα, αλλά και για το δείπνο που είχε με τον Νόβακ Τζόκοβιτς στη Βουλιαγμένη, λίγες εβδομάδες αφότου ο Σέρβος εγκαταστάθηκε στην πατρίδα μας...
Όταν μεθάς για πρώτη φορά και είσαι μαζί με Φέντερερ και Ναδάλ
Η πρώτη αποκάλυψη ήρθε με πολύ χαμόγελο και αφορούσε το... αξέχαστο ξεχνύχτι παρέα με όλη την... elite του παγκόσμου τένις.
«Μέθυσα για πρώτη φορά με τον Ράφα (Ναδάλ) και τον Ρότζερ (Φέντερερ). Ήταν η πρώτη φορά που ήπια αλκοόλ στη ζωή μου. Δεν θα μπορούσα να ζητήσω κάτι καλύτερο», ανέφερε χαρακτηριστικά και συμπλήρωσε ότι δεν είχε ιδέρα τι και πως να παραγγείλει αλλά τα ανέλαβαν όλα οι παλιοσειρές...
«Δεν είχα ιδέα τι να παραγγείλω. Δεν είχα δοκιμάσει τίποτα ποτέ. Και ο Ρότζερ μου λέει: 'Έλα, πρέπει να πιεις ένα ποτό'. Και σκέφτηκα, εντάξει, αν το λέει ο Ρότζερ, πρέπει να πιω ένα ποτό».
What happens on tour doesn't necessarily stay on tour 😏 @stefanos Tsitsipas on getting lit with @RafaelNadal and @rogerfederer 🍻
Listen to What's the Call now: https://t.co/IRXHfK4vKl#tennis #tsitsipas #federer #nadal pic.twitter.com/XrF4lAKZHO
Ο Έλληνας τενίστας περιέγραψε τη βραδιά ως ιδιαίτερα διασκεδαστική, με έντονο κλίμα ενότητας στην ομάδα. Όπως είπε, ο Φάμπιο Φονίνι ήταν «ο πιο αστείος», ενώ αποκάλυψε ότι ο ίδιος μαζί με τον Ντόμινικ Τιμ ανέβηκαν πάνω στο τραπέζι τραγουδώντας και χορεύοντας.
«Ήταν μια πολύ διασκεδαστική βραδιά… Ήταν από εκείνες τις στιγμές που σε κάνουν να εκτιμάς το τένις σαν ομαδικό άθλημα, γιατί εκείνη την εβδομάδα ήμασταν όλοι συμπαίκτες και όχι αντίπαλοι», τόνισε.
Από κει και πέρα ο Στέφανος μίλησε και για το τουρνουά που του έχει μείνει αξέχαστο, κι εκεί η επιλογή του ήταν μια έκπληξη καθώς δεν αναφέρθηκε στους δύο τελικούς Grand Slam που έχει παίξει σε Μελβούρνη και Παρίσι, αλλά στα ATP Finals στο Λονδίνο...
Of all the matches, cities and moments on tour... this is the one @steftsitsipas remembers most 🎾
The new What's the Call podcast. Listen now https://t.co/IRXHfK4vKl#tennis #tsitsipas #stefanostsitsipas pic.twitter.com/TSp0zIxqrE
The algorithm works in mysterious ways... 👀— What's the Call? Podcast (@whatsthecall26) February 12, 2026
@steftsitsipas on the new episode of What's the Call out now, available now: https://t.co/IRXHfK4vKl#tennis #tsitsipas #stefanostsitsipas pic.twitter.com/EYwLbynj3A
«Το τένις είναι ένα πολύ ατομικό άθλημα. Είναι πολύ μοναχικό, γιατί πάντα βρίσκεσαι σε κίνηση, δεν έχεις χρόνο να εγκατασταθείς και είναι απρόβλεπτο. Δεν ξέρεις πού θα καταλήξεις. Έτσι, όταν έφαγα με τον Νόβακ πριν από λίγους μήνες, στην πατρίδα μου, στη Βουλιαγμένη, ήταν μια ευκαιρία να μάθω από τον ίδιο», είπε χαρακτηριστικά. «Ήταν τις πρώτες εβδομάδες που είχε μετακομίσει στην Ελλάδα, οπότε τον προσκάλεσα και περάσαμε περίπου δύο ώρες μαζί, συζητώντας για τη ζωή του και τις εμπειρίες του», πρόσθεσε.
Ο Τσιτσιπάς τόνισε ότι ήταν περίεργος να μάθει για την καριέρα του Τζόκοβιτς, τις ιατρικές συμβουλές του και άλλες πτυχές που τον κάνουν να ξεχωρίζει. «Υπήρξαν πολλά ενδιαφέροντα πράγματα που μάθαμε. Είναι πραγματικά ενδιαφέρονς άνθρωπος να συζητήσεις σε βάθος», κατέληξε.
Ο Στέφανος Τσιτσιπάς δεν παρέλειψε να πειράξει τον Νόβακ για το αν θα ανοίξουν μαζί μια ταβέρνα στην Αθήνα. «Όταν θα μάθεις να φτιάχνεις τζατζίκι χωρίς να χρησιμοποιείς γιαούρτι σόγιας», ήταν η απάντησή του.
