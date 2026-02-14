Μπενίτεθ: «Να καλύψουμε τη διαφορά και να βρεθούμε στους τέσσερις πρώτους»

Ο Ισπανός τεχνικός μιλώντας για την αυριανή (15/2) αναμέτρηση με την ΑΕΛ στάθηκε στην απογοήτευση που υπάρχει μετά τον αποκλεισμό από το Κύπελλο και στην αντίδραση που πρέπει να βγάλουν οι ποδοσφαιριστές του