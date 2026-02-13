«Balls for Balls»: Η Ντόρτμουντ βάζει «γκολ» στον καρκίνο των όρχεων πριν το ματς με τη Μάιντς

Η Μπορούσια Ντόρτμουντ
χρησιμοποιεί άψογα την «πλατφόρμα» του ποδοσφαίρου γι’ αρκετά πιο σημαντικά ζητήματα και αυτό πράττει απόψε πριν το ματς με την Μάιντς! Στο πλαίσιο της 22ης αγωνιστικής της Bundesliga, οι Βεστφαλοί ενώνουν τις δυνάμεις τους με την πλατφόρμα υγείας FAQ YOU, λανσάροντας την καμπάνια «Balls for Balls», με στόχο την ευαισθητοποίηση για τον καρκίνο των όρχεων.
Μια αλήθεια που αγνοούν οι νέοι
Ο καρκίνος των όρχεων είναι ο πιο συχνός τύπος καρκίνου σε άνδρες ηλικίας 15 έως 35 ετών. Πρόκειται για μια ηλικιακή ομάδα που αποτελεί βασικό πυρήνα των οπαδών της Ντόρτμουντ. Δυστυχώς, οι άνδρες σε αυτές τις ηλικίες σπάνια πιστεύουν ότι κινδυνεύουν, λόγω του νεαρού της ηλικίας και του δραστήριου τρόπου ζωής τους. Καθώς συχνά δεν υπάρχουν εμφανή σημάδια ή πόνος, ο τακτικός έλεγχος είναι ο μόνος τρόπος έγκαιρης διάγνωσης, ωστόσο οι περισσότεροι αποφεύγουν την επίσκεψη στον γιατρό.
Εξέταση στο γήπεδο και δώρο συλλεκτική μπάλα
Για την αποψινή αναμέτρηση στο «Signal Iduna Park», η Ντόρτμουντ και η FAQ YOU έχουν στήσει τέσσερις ειδικές σκηνές γύρω από το γήπεδο. Σε συνεργασία με ουρολόγους από την περιοχή του Ρουρ, δίνουν στους φιλάθλους την ευκαιρία να υποβληθούν σε δωρεάν εξέταση
.
Το κίνητρο είναι ισχυρό: Όσοι εξεταστούν, θα μπορούν να παραλάβουν από το BVB Fanwelt μια μπάλα PUMA υπογεγραμμένη από τους παίκτες της Ντόρτμουντ!
Η ψηφιακή επέκταση της δράσης
Η πρωτοβουλία δεν περιορίζεται μόνο σε όσους βρεθούν στο γήπεδο. Μέσω της ιστοσελίδας ballsforballs.de, η καμπάνια επεκτείνεται ψηφιακά σε όλο τον κόσμο. Οι φίλαθλοι μπορούν να βρουν απαντήσεις σε καίρια ερωτήματα και να παρακολουθήσουν έναν οδηγό βίντεο για την αυτοεξέταση. Όσοι ολοκληρώσουν την παρακολούθηση του βίντεο, ξεκλειδώνουν ένα ψηφιακό πιστοποιητικό υπογεγραμμένο από όλο το ρόστερ της ομάδας.
«Ευθύνη πέρα από το ποδόσφαιρο»
Ο επικεφαλής Μάρκετινγκ της Μπορούσια Ντόρτμουντ, Μάριους Χάπε, δήλωσε:
«Η Μπορούσια Ντόρτμουντ πάντα πρέσβευε την υπευθυνότητα πέρα από το ποδόσφαιρο. Με το "Balls for Balls", είμαστε περήφανοι που στηρίζουμε μια πρωτοβουλία που χρησιμοποιεί τη δύναμη του συλλόγου και των παικτών μας για να ενθαρρύνει τους νέους άνδρες να πάρουν την υγεία τους σοβαρά».
Από την πλευρά του, ο Ντάνιελ Νάγκελ, CEO της F/A/Q – The Better Health Group, τόνισε:
«Η επικοινωνία για θέματα υγείας απαιτεί θάρρος, ειλικρίνεια και ισχυρούς συμμάχους. Είμαστε περήφανοι που συνεργαζόμαστε με την Ντόρτμουντ, η οποία δείχνει πραγματική δέσμευση δανείζοντας τη φωνή και τα πρόσωπα των παικτών της για αυτόν τον σκοπό».