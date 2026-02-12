Το πρόγραμμα αφορά εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα και αποτελεί σημαντικό εργαλείο επαγγελματικής ενίσχυσης.
Ιστορική πρόκριση για τον Αθηναϊκό, πέρασε στους «4» του Euro Cup γυναικών
Ιστορική πρόκριση για τον Αθηναϊκό, πέρασε στους «4» του Euro Cup γυναικών
Η ομάδα της Καλτσίδου πήρε τη νίκη με 68-79 κόντρα στην Αβένιδα μέσα στην Ισπανία και έγραψε ιστορία
Τεράστια νίκη και πρόκριση για τον Αθηναϊκό στις τέσσερις καλύτερες ομάδες του Eurocup γυναικών! Η ομάδα της Καλτσίδου επικράτησε με 68-79 της Αβενίδα και πανηγύρισε την πρόκριση στα ημιτελικά της διοργάνωσης, εκεί όπου θα αντιμετωπίσει τη γαλλική Βιλνέβ Ντ’ Ασκ, με τον πρώτο αγώνα την Πέμπτη 26 Φεβρουαρίου στην Ελλάδα και επαναληπτικό στις 4 Μαρτίου στη Γαλλία
Πραγματοποιώντας μια μυθική ανατροπή και καλύπτοντας τη διαφορά των έξι πόντων από τον πρώτο αγώνα, ο Αθηναϊκός πήρε την ιστορική πρόκριση στα ημιτελικά της διοργάνωσης. Κορυφαία για τις φιλοξενούμενες η Αλέξις Πρινς με 18 πόντους.
Αβενίδα - Αθηναϊκός: Ο αγώνας
Η ευστοχία της Αβενίδα (3/4 δίποντα, 3/6 τρίποντα), ήταν το στοιχείο που ξεχώρισε στα πρώτα λεπτά της αναμέτρησης, παίρνοντας το προβάδισμα από νωρίς (15-6, 5’). Στον ίδιο ρυθμό συνεχίστηκε το παιχνίδι προς το φινάλε του πρώτου δεκαλέπτου, με τον Αθηναϊκό να μην μπορεί να ανακάμψει και να «κυνηγάει» στο σκορ (22-14, 10’). Η ομάδα της Καλτσίδου βελτίωσε την άμυνά της στο δεύτερο δεκάλεπτο και επιχείρησε να πλησιάσει (30-24, 14’), όμως οι γηπεδούχες είχαν απάντηση και μπόρεσαν να διατηρήσουν την απόσταση σε διψήφια τιμή (35-24, 16’), λόγω των πιο σωστών επιλογών στο μπροστινό μέρος του παρκέ. Οι φιλοξενούμενες μπόρεσαν να κάνουν ολική επαναφορά του παιχνιδιού και με πρωταγωνίστριες την Κρίστοβα και την Πρινς, πραγματοποίησαν επιμέρους σερί (4-16) και πέρασαν μπροστά στο ημίχρονο, (39-40, 20’)
Μετά την ανάπαυλα οι φιλοξενούμενες, συνέχισαν στον ίδιο ρυθμό που είχαν σταματήσει στο πρώτο ημίχρονο και μπόρεσαν να διατηρήσουν το προβάδισμά τους (47-52, 25’). Οι Ισπανίδες είχαν αντίδραση και μέσω της καλύτερης άμυνας, πήραν εκ νέου τη διαφορά (58-57, 30’).
Στο μεγαλύτερο διάστημα του 4ου δεκαλέπτου, ο Αθηναϊκός κρατούσε την κατάσταση στα χέρια του, την ώρα που βρέθηκε να προηγείται μέχρι και με (59-67, 34’). Ωστόσο, οι γηπεδούχες δεν είχαν πει την τελευταία τους λέξη και μπόρεσαν να μιεώσουν στον πόντο (66-67, 37'). Οι φιλοξενούμενες για ακόμη μία φορά, προηγήθηκαν εκ νέου με +6 (68-74, 39') και με τρίποντο της Παρκς, «κλείδωσαν» τη νίκη και την πρόκριση και 34 δευτερόλεπτα να απομένουν (68-77).
Τα δεκάλεπτα: 22-14, 39-40, 58-57, 68-79
Δείτε ΕΔΩ τα στατιστικά του αγώνα
Πηγή:www.gazzetta.gr
Πραγματοποιώντας μια μυθική ανατροπή και καλύπτοντας τη διαφορά των έξι πόντων από τον πρώτο αγώνα, ο Αθηναϊκός πήρε την ιστορική πρόκριση στα ημιτελικά της διοργάνωσης. Κορυφαία για τις φιλοξενούμενες η Αλέξις Πρινς με 18 πόντους.
Αβενίδα - Αθηναϊκός: Ο αγώνας
Η ευστοχία της Αβενίδα (3/4 δίποντα, 3/6 τρίποντα), ήταν το στοιχείο που ξεχώρισε στα πρώτα λεπτά της αναμέτρησης, παίρνοντας το προβάδισμα από νωρίς (15-6, 5’). Στον ίδιο ρυθμό συνεχίστηκε το παιχνίδι προς το φινάλε του πρώτου δεκαλέπτου, με τον Αθηναϊκό να μην μπορεί να ανακάμψει και να «κυνηγάει» στο σκορ (22-14, 10’). Η ομάδα της Καλτσίδου βελτίωσε την άμυνά της στο δεύτερο δεκάλεπτο και επιχείρησε να πλησιάσει (30-24, 14’), όμως οι γηπεδούχες είχαν απάντηση και μπόρεσαν να διατηρήσουν την απόσταση σε διψήφια τιμή (35-24, 16’), λόγω των πιο σωστών επιλογών στο μπροστινό μέρος του παρκέ. Οι φιλοξενούμενες μπόρεσαν να κάνουν ολική επαναφορά του παιχνιδιού και με πρωταγωνίστριες την Κρίστοβα και την Πρινς, πραγματοποίησαν επιμέρους σερί (4-16) και πέρασαν μπροστά στο ημίχρονο, (39-40, 20’)
Μετά την ανάπαυλα οι φιλοξενούμενες, συνέχισαν στον ίδιο ρυθμό που είχαν σταματήσει στο πρώτο ημίχρονο και μπόρεσαν να διατηρήσουν το προβάδισμά τους (47-52, 25’). Οι Ισπανίδες είχαν αντίδραση και μέσω της καλύτερης άμυνας, πήραν εκ νέου τη διαφορά (58-57, 30’).
Στο μεγαλύτερο διάστημα του 4ου δεκαλέπτου, ο Αθηναϊκός κρατούσε την κατάσταση στα χέρια του, την ώρα που βρέθηκε να προηγείται μέχρι και με (59-67, 34’). Ωστόσο, οι γηπεδούχες δεν είχαν πει την τελευταία τους λέξη και μπόρεσαν να μιεώσουν στον πόντο (66-67, 37'). Οι φιλοξενούμενες για ακόμη μία φορά, προηγήθηκαν εκ νέου με +6 (68-74, 39') και με τρίποντο της Παρκς, «κλείδωσαν» τη νίκη και την πρόκριση και 34 δευτερόλεπτα να απομένουν (68-77).
Τα δεκάλεπτα: 22-14, 39-40, 58-57, 68-79
Δείτε ΕΔΩ τα στατιστικά του αγώνα
Πηγή:www.gazzetta.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα