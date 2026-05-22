Ο «θρυλικός» Αργύρης Καμπούρης ανέβηκε με το τρένο μαζί με τον κόσμο του Ολυμπιακού στο T-Center - «Να πάρουμε το κυπελλάκι και να φύγουμε»
Ο «τίμιος γίγαντας» ήταν αρχηγός των ερυθρολεύκων στο πρώτο Final 4 τους το 1994 στο Τελ Αβίβ
Η μεγάλη μέρα έφτασε, ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει τη Φενέρ στις 18:00 στο Telekom Center Athens για τον ημιτελικό του Final 4 της Euroleague.
Οι φίλοι του Ολυμπιακού συγκεντρώθηκαν από νωρίς όλοι μαζί ώστε να πάνε στο ΟΑΚΑ για να παρακολουθήσουν την ομάδα τους στον ημιτελικό.
Πολλοί έξ αυτών χρησιμοποίησαν τον ηλεκτρικό για να μετακινηθούν στο γήπεδο αρκετές ώρες πριν από το πρώτο τζάμπολ, με τον θρυλικό αρχηγό των ερυθρολεύκων, Αργύρη Καμπούρη, ο οποίος έχει συνδέσει το όνομά του ως αρχηγός στο πρώτο Final 4 των ερυθρολεύκων το 1994, να είναι ανάμεσα από τους φίλους του Ολυμπιακού.
Μιλώντας στο Sport24 είπε: «Η ομάδα είναι γεμάτη, έχει δείξει καλό χαρακτήρα, να το δείξει και στους δύο αγώνες. Να πάρουμε το Κυπελλάκι και να φύγουμε».
