Από Τετάρτη κυκλοφορούν τα εισιτήρια του ντέρμπι του ΠΑΟΚ με την ΑΕΚ

Ανακοίνωση με την οποία ενημερώνει τους φιλάθλους της εξέδωσε η ΠΑΕ ΠΑΟΚ για τα εισιτήρια του Κυριακάτικου ντέρμπι με αντίπαλο την ΑΕΚ στο γήπεδο της Τούμπας.Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ ανακοινώνει ότι αύριο Τετάρτη (11.02) στις 15:00 θα ξεκινήσει η ηλεκτρονική διάθεση των εισιτηρίων του αγώνα ΠΑΟΚ-ΑΕΚ, για την 21η αγωνιστική του πρωταθλήματος της Stoiximan Super League 2025-26, που θα διεξαχθεί την Κυριακή (15.02) στις 19:30 στο γήπεδο της Τούμπας.Θύρα Τιμή Παιδικό1 €40 €52, 3 €30 €55, 6 €20 €54, 4Α €15 –7, 7Α, 8 €15 €5VIP, VIPA €150 –Κανάλια ΠώλησηςΑ.Επίσημη ιστοσελίδα της ΠΑΕ ΠΑΟΚΒ.Επίσημη ιστοσελίδα της Ticketmaster

Δεδομένης της ισχύουσας νομοθεσίας & της αποκλειστικής χρήσης του Gov.gr Wallet για την είσοδο των φιλάθλων μας στο γήπεδο & προς αποφυγή οποιουδήποτε τεχνικού προβλήματος, σας ενημερώνουμε ότι η πώληση θα σταματήσει μισή ώρα πριν την έναρξη του αγώνα δηλαδή στις 15/02/2026 19:00.Κάρτα φιλάθλου ΑΣ ΠΑΟΚ



Για την αγορά κανονικού εισιτηρίου απαιτείται η καταχώρηση του αριθμού της κάρτας φιλάθλου ΑΣ ΠΑΟΚ στο στάδιο της καταχώρησης των προσωπικών στοιχείων του κατόχου εισιτηρίου.



Για την τρέχουσα σεζόν έχει κόστος 10 ευρώ, εκδίδεται αποκλειστικά από τον ΑΣ ΠΑΟΚ στο link και τα έσοδα πηγαίνουν για την ενίσχυση των τμημάτων του.



Η κάρτα φιλάθλου είναι προσωπική, αντιστοιχεί σε έναν ΑΜΚΑ, εκδίδεται μία φορά, θα πρέπει να καταχωρείται για την αγορά του εισιτηρίου και ισχύει για όλους τους φετινούς αγώνες της Α ομάδας.



Για την αγορά παιδικού εισιτήριου δεν απαιτείται αγορά κάρτας φιλάθλου ΑΣ ΠΑΟΚ.



Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ διευκρινίζει ότι δεν εμπλέκεται στη διαδικασία αγοράς κάρτας φιλάθλου και σε πιθανές δυσλειτουργίες στη χρήση της.



Για οποιοδήποτε τεχνικό πρόβλημα παρουσιαστεί σχετικά με την αγορά ή καταχώρηση της κάρτας φιλάθλου, αλλά και για οποιαδήποτε άλλη πληροφορία, οι φίλαθλοι θα πρέπει να ανατρέξουν αποκλειστικά στην εξυπηρέτηση πελατών του ΑΣ ΠΑΟΚ στο τηλέφωνο 2310988000 ή στο email info@acpaok.gr.



Διευκρινίσεις



Κάθε φυσικό πρόσωπο μπορεί να έχει στην κατοχή του 1 εισιτήριο διαρκείας/εισιτήριο μεμονωμένου αγώνα.



Η μεταβίβαση εισιτηρίου διαρκείας είναι ενεργή ως επιλογή στο Gov.gr Wallet μέχρι και 6 ώρες πριν την έναρξη του αγώνα, με ισχύουσες τις προϋποθέσεις μεταβίβασης που έχουν ανακοινωθεί από την ΠΑΕ ΠΑΟΚ.



Οι εκπτωτικές ειδικές κατηγορίες εισιτηρίων διαρκείας (παιδικά & ΑΜΕΑ) δεν μεταβιβάζονται.



Τα παιδιά δεν εισέρχονται δωρεάν & θα πρέπει να κατέχουν κανονικά είτε εισιτήριο διαρκείας είτε εισιτήριο μεμονωμένου αγώνα καθώς επίσης να συνοδεύονται από ενήλικο φίλαθλο.



Για την είσοδο των παιδιών στο γήπεδο, ο ενήλικας συνοδός θα πρέπει να κατέχει απαραίτητα οποιοδήποτε επίσημο δημόσιο έγγραφο ταυτοποίησης του παιδιού σε περίπτωση που διενεργηθούν έλεγχοι ταυτοπροσωπίας.



Τα παιδικά μεμονωμένα εισιτήρια έχουν ηλιακό όριο τα 12 έτη, διατίθενται μόνο στις θύρες 1-2-3-5-6-7-7A-8 & ο αριθμός τους είναι περιορισμένος.



Στις ηλεκτρονικές αγορές υπάρχει ο περιορισμός των 5 εισιτηρίων ανά λογαριασμό.



Ενημερώνουμε όλους τους φιλάθλους μας ότι δεν υπάρχει η δυνατότητα εισόδου στο γήπεδο χωρίς τη χρήση της εφαρμογής Gov.gr Wallet. Για αυτό και είναι απαραίτητη η εγκατάστασή της από όσους δεν τη διαθέτουν ακόμα.



Ο φίλαθλος θα πρέπει να προσθέσει & να ταυτοποιήσει το εισιτήριο του στην εφαρμογή Gov.gr Wallet, ακολουθώντας τη διαδικασία που προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία προκειμένου να έχει πρόσβαση στο γήπεδο Τούμπας.



Για να κατεβάσετε την εφαρμογή είναι απαραίτητη η χρήση των προσωπικών κωδικών TaxisNet/web banking, καθώς και η κατοχή επιβεβαιωμένου αριθμού κινητού τηλεφώνου στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας (Ε.Μ.Επ).



Η εφαρμογή Gov.gr Wallet διατίθεται δωρεάν για τους κατόχους Apple στο Apple Store και για τους κατόχους Android στο Google Play.



Για περισσότερες λεπτομέρειες αναφορικά με το ψηφιακό εισιτήριο, καθώς και για πληροφορίες και οδηγίες αναφορικά με την λειτουργία του ψηφιακού εισιτηρίου μπορείτε να ανατρέξετε στο https://tickets.gov.gr/.



Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ διευκρινίζει ότι δεν εμπλέκεται στη διαδικασία προσθήκης του ψηφιακού εισιτηρίου στο Gov.gr Wallet από την αγορά του και εντεύθεν. Για οποιοδήποτε τεχνικό πρόβλημα παρουσιαστεί σχετικά με την προσθήκη στο Gov.gr Wallet ή τυχόν δυσλειτουργίες ή άτομα που δεν έχουν πρόσβαση σε αυτό, θα πρέπει να ανατρέξουν αποκλειστικά στο Gov.gr Εξυπηρέτηση Πολίτη (support.gov.gr).



Σας εφιστούμε την προσοχή ότι ο δηλωθείς κάτοχος εισιτηρίου στη ticketing πλατφόρμα της ΠΑΕ ΠΑΟΚ θα πρέπει να είναι ο ίδιος που τελικά θα ταυτοποιηθεί στην εφαρμογή Gov.gr Wallet.



Παρακαλούνται οι φίλαθλοι που θα προσέλθουν στο γήπεδο να φέρουν μαζί τους οποιοδήποτε έγγραφο ταυτοπροσωπίας”.