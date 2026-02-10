Ο Ποντένσε τιμωρήθηκε από τη ΔΕΑΒ με χρηματικό πρόστιμο για την ομπρέλα

δύο ταυτοποιημένα φυσικά πρόσωπα, αναφορικά με παραβατική συμπεριφορά, που φέρεται ότι έλαβε χώρα στις 01/02/2026 στο γήπεδο ALLWYN ARENA στη Ν. Φιλαδέλφεια Αττικής, μετά τη λήξη του αγώνα μεταξύ των ΠΑΕ ΑΕΚ –ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ, για το πρωτάθλημα της SUPERLEAGUE 1, περιόδου 2025/2026, και αφορά ειδικότερα ρίψη, των ανωτέρω φυσικών προσώπων από τη θύρα 33 του γηπέδου, εναντίον των ποδοσφαιριστών και αξιωματούχων της ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ, μίας ομπρέλας βροχής.»

Κλείσιμο